Janov (Itálie) - Na frekventované dálnici A10 v italském Janově se před polednem zřítila podle některých zdrojů až 200metrová část mostu. Z výšky 45 metrů tak spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života. Při neštěstí zemřelo podle italské tiskové agentury ANSA 35 lidí a 16 lidí bylo zatím se zraněními převezeno do nemocnic. Na místě stále pokračují záchranné práce, na nichž se podílí už 300 hasičů.

Kraj Ligurie, jehož je Janov hlavním městem, s odvoláním na hasiče na svém twitteru dříve uvedl, že obětí je 35. Později večer ale kraj na twitteru napsal, že oficiálně potvrzeno je zatím 23 mrtvých. Civilní obrana předtím uvedla, že v době zřícení bylo na daném úseku Morandiho mostu 35 osobních aut a tři kamiony. Jeden z nich byl i kamion pražské dopravní společnosti SPED-IT, jejíž jednatel Václav Zázvůrek ČTK řekl, že řidič vozu žije a komunikuje. České ministerstvo zahraničí zatím nemá zprávy o dalších českých zraněných či obětech.

Příčina zřícení mostu není známa. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k neštěstí přispělo podmáčení půdy. V italských médiích se ale objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a že experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav. Také guvernér Ligurie Giovanni Toti dnes uvedl, že údržba mostu se ukázala jako nedostatečná.

Za údržbu stavby je podle italského ministra dopravy Danila Toninelliho zodpovědná firma Autostrade, která objekt provozuje. Podle agentury ANSA byl most dlouhodobě přetížen příliš velkým provozem; vede po něm dálnice A10, která je hlavní trasou ze severovýchodu i z jihu Itálie na turisty oblíbené ligurské pobřeží. Na A10 pak navazuje spojnice na francouzskou riviéru.

Firma provozující Morandiho most ale odmítla, že by podcenila údržbu. Podle šéfa pobočky firmy Autostrade pro oblast Janova byla stavba pravidelně monitorována a kontroly neukázaly, že by hrozilo nebezpečí zřícení.

Nejdelší část mostu spadla do řeky, některé velké bloky ale dopadly i na dvě průmyslové haly, v nichž podle civilní obrany zřejmě v tom okamžiku nebyli lidé. Obytné domy v okolí byly následně preventivně evakuovány, protože podle hasičů hrozí zřícení dalších částí mostu. Údaje o délce vozovky, která se zhroutila, se liší: řada italských médií píše o zhruba stometrovém úseku, zatímco BBC informuje o přibližně dvousetmetrovém úseku, čemuž nasvědčují i satelitní snímky.

Italský červený kříž má na místě specialisty, včetně psychologů, kteří poskytují pomoc rodinám obětem i evakuovaným. Celkem bylo preventivně evakuováno na 440 lidí z jedenácti budov. Na místo neštěstí večer dorazil italský premiér Giuseppe Conte, který mimo jiné poděkoval záchranářům.

Soustrast vyjádřila pozůstalým obětí a Itálii řada vrcholných představitelů evropských zemí a Evropské unie, včetně předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, předsedy Evropské rady Donalda Tuska či německé kancléřky Angely Merkelové. Kondolenční telegram zaslal svému italskému protějšku Sergiovi Mattarellovi český prezident Miloš Zeman.