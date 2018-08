Janov (Itálie) - Při zřícení části dálničního mostu v italském Janově dnes zemřelo 35 lidí. Novou tragickou bilanci oznámil na twitteru s odvoláním na hasiče kraj Ligurie, jehož je Janov hlavním městem. Nejméně 13 lidí bylo při neštěstí zraněno, stav některých z nich je podle italského ministra vnitra Mattea Salviniho vážný. Z mostu spadl i kamion pražské dopravní společnosti SPED-IT. Informaci České televize ČTK potvrdila firma. Řidič vozu neštěstí přežil. Česká diplomacie nemá zprávy o jiných českých zraněných či obětech.

Mluvčí civilní obrany rovněž novinářům řekl, že část mostu se zřítila na dvě průmyslové haly, v nichž ale v té době zřejmě nebyli žádní lidé. Statici prověřují zbylou část mostu, která nespadla. Hasiči se podle agentury AP obávají, aby na místě neštěstí neexplodovaly rozvody plynu.

V sutinách je podle policistů rozdrcených několik osobních vozů, zatímco ty nákladní skončily v řece pod mostem. Podle prvních zpráv zřícení části stavby i s pilířem způsobil sesuv půdy. Mostní vozovka spadla během prudkého deště, uvedl server RaiNews.

Jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrek ČTK řekl, že řidič českého kamionu žije a komunikuje. "Náš kamion jsme našli na fotkách na twitteru, jak lezli do kabiny záchranáři. Takže jsme obvolávali všechny nemocnice. Z návěsu nezbylo vůbec nic," uvedl Zázvůrek.

Agentura ANSA uvedla, že se zhroutila zhruba 100 metrů dlouhá část mostní vozovky. Nejdelší část vozovky spadla do řeky pod mostem, některé velké bloky ale dopadly i na obytné domy a průmyslové haly. Obytné domy v okolí mostu byly následně preventivně evakuovány. Na místě jsou požárníci, policie a záchranná služba.

Most vede přes nákupní centra, továrny, několik obytných domů, železniční trať do Milána a řeku Polcevera. Úroveň vozovky je ve výšce 45 metrů. Stavba pochází ze 60. let minulého století a v roce 2016 prošla úpravami. Místní mu přezdívají Brooklynský most. Most je důležitou spojnicí mezi severními regiony Itálie a ligurskými plážemi pod Janovem, dálnice A10 se posléze stáčí na západ na francouzské pobřeží.