V jakém světě to žijí, kritizovala Rittnerová tenisty po exhibici

Kolín nad Rýnem - Bývalá tenistka a dlouholetá kapitánka německého fedcupového týmu Barbara Rittnerová kritizovala účastníky exhibiční Adria Tour, z nichž tři měli v minulých dnech pozitivní test na koronavirus. Podle britského tenisty Dana Evanse by měl přijmout zodpovědnost i hlavní iniciátor akce Novak Djokovič.

"Je to naprostá katastrofa pro celou tenisovou rodinu. Nechápu, v jakém světě žijí. Některým z nich zřejmě úspěch stoupl do hlavy," řekla deníku Kölner Stadt-Anzeiger současná šéftrenérka Německého tenisového svazu Rittnerová.

Během dvou turnajů Adria Tour v Bělehradě a Zadaru se nakazili koronavirem Bulhar Grigor Dimitrov, Chorvat Borna Čorič a Srb Viktor Troicki. Sám organizátor Djokovič se nechal otestovat v pondělí a dnes odpoledne má s výsledkem testu předstoupit před novináře.

Ještě před zveřejněním pozitivních testů se mnozí podivovali nad absencí hygienických opatření při zápasech a doprovodných akcích. "Novak Djokovič se podle mého názoru nemůže schovávat za to, že dodržovali místní pravidla. Protože tam podle všeho žádná skutečná pravidla nebyla," řekla Rittnerová. "Celý svět dodržuje odstupy a nosí roušky. A na Adria Tour sedí lidé rameno na rameno bez ochrany úst, do noci slaví a objímají se do půl těla nazí," dodala vítězka pěti turnajů WTA.

Současná britská jednička Evans také kritizoval jak se jeho kolegové během akce chovali. "Myslím, že tam neměla být žádná hráčská party, kde jeden na druhém tancovali. Hodně dobří tenisté měli pozitivní testy. Myslím, že by měl (Djokovič) přijmout zodpovědnost za to, co na jeho akci dělo," uvedl vítěz Davis Cupu z roku 2015, jenž doufá, že události z Adria Tour neohrozí na srpen plánovaný restart sezony.

"Nazval bych to hororovou show," uvedl elitní deblista Bruno Soares, člen hráčské rady ATP, jejímž prezidentem je Djokovič. "Obrovská nezodpovědnost a mimořádná nedospělost. Chovali se naprosto bezstarostně, těžko se mi hledají slova," dodal pro brazilský web GloboEsporte pětinásobný grandslamový šampion.

Šéf ATP Andrea Gaudenzi poznamenal, že jeho organizace připomínala všem tenistům účastnícím se Adria Tour a dalších exhibičních akcí, aby dodržovali preventivní pravidla proti šíření covidu-19. Podle něj mohou být i kvůli událostem z balkánské tour další tenisové akce bezpečnější.

"Trochu to připomíná to, když říkáte dětem, aby nosily helmu, když se učí jezdit na kole. To je samé 'ne, ne, ne, ne.' Tak jedou, spadnou, a pak si helmu vezmou. Teď všichni víme, že se můžeme nakazit velmi jednoduše, takže budeme mnohem opatrnější," doufal bývalý italský tenista a současný šéf elitního mužského okruhu.