V jaderných elektrárnách v Evropě se můžou stát nehody, vyhrožuje Medveděv

Moskva - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv ve svém komentáři o situaci v Záporožské jaderné elektrárně nepřímo pohrozil západním zemím útokem na jejich elektrárny. Na sociálních sítích napsal, že v evropských jaderných zařízeních může stejně jako v Záporožské elektrárně, která v minulých dnech čelila ostřelování, dojít k "nepředvídatelným situacím".

Z útoků na Záporožskou jadernou elektrárnu se od minulého pátku vzájemně obviňují Kyjev a Moskva. Medveděv dnes označil obvinění, že za útoky stojí ruské síly, za absolutní "blábol", kterému nemůže uvěřit ani "tupé rusofobní publikum". Uvedl, že za ostřelováním stojí Kyjev a jeho "západní ochránci", kteří by byli schopni způsobit havárii, jako byla ta v černobylské jaderné elektrárně v roce 1986.

"Co na to říci... Nemělo by se zapomínat, že jaderné elektrárny jsou i v Evropské unii. A i tam může dojít k nepředvídatelným situacím," napsal Medveděv, který od zahájení ruské invaze na Ukrajinu na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje ostré výpady proti Kyjevu i Západu.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi o víkendu řekl, že současný vývoj vytváří "velmi skutečné riziko jaderné katastrofy". Generální tajemník OSN António Guterres vyzval ve čtvrtek k vytvoření demilitarizované zóny kolem elektrárny, výzva se probírala na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Proti zřízení demiliatarizované zóny ale vystoupil ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja s vysvětlením, že v důsledku takového kroku by mohla elektrárna přijít o ochranu a stát se "zranitelnou" vůči těm, kdo ji budou chtít navštívit. "Jaké budou jejich úkoly, nikdo neví. Nemůžeme vyloučit libovolné provokace nebo teroristické útoky na elektrárnu," sdělil podle agentury Interfax Něbenzja.