V Jablonci začíná přehlídka bižuterie Křehká krása, hostem bude Eva Pavlová

Jablonec nad Nisou - Za účasti manželky prezidenta Evy Pavlové začíná dnes v Jablonci nad Nisou 12. ročník prodejní výstavy českých bižuterních a sklářských firem Křehká krása. Do neděle budou v Eurocentru svou produkci představovat čtyři desítky výrobců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob. Nově bude v Jablonci vystavovat například ostravská firma T.Lepidi, která vyrábí keramické šperky nebo Ocel Ova zaměřená na šperky z oceli.

Pro prezidentovu manželku není Jablonec neznámým městem, podle Pavla Kopáčka, předsedy představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie, který akci pořádá, byla Pavlová už v minulosti zákaznicí jabloneckého Paláce Plus. Nakupovala tam dárkové předměty pro českou misi při NATO. I proto ji svaz pozval do nového Křišťálového ráje, který je nástupcem bižuterního paláce, a také na přehlídku Křehká krása.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, organizátoři tak chtěli navázat na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Cílem bylo také ukázat, že navzdory recesi, levné asijské konkurenci i rozpadu někdejšího bižuterního uskupení Jablonex jablonecká bižuterie žije a má budoucnost. Přehlídka oslovuje i turisty, je jednou z akcí krajského projektu na podporu cestovního ruchu Křišťálové údolí (Crystal Valley).

Křehká krása pravidelně do podhorského města přiláká několik tisíc lidí, kvůli návštěvě prezidentovy manželky budou zahájení provázet zpřísněná bezpečnostní opatření. Poprvé lze ale na Křehkou krásu pořídit vstupenky on-line prostřednictvím evstupenka.cz a vyhnout se tak frontám. Vstupné zůstalo na 100 korunách pro dospělé, senioři zaplatí 80 korun, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Vstupenky platí po celou dobu přehlídky. Kompletní program včetně doprovodného najdou zájemci na stránkách přehlídky www.krehkakrasa.cz.