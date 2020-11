V Jablonci se dnes může znovu rozběhnout fotbalová liga

Jablonec - Pokud Ligová fotbalová asociace dostane od ministerstva zdravotnictví výjimku, rozběhne se dnes v 18:00 opět po měsíci první liga. Restart nejvyšší soutěže po vynucené koronavirové pauze obstará předehrávka 7. kola mezi Jabloncem a posledním Brnem, které má v kádru několik hráčů nakažených koronavirem. I proto jsou Severočeši proti nováčkovi jasným favoritem.

První liga dosud odehrála nekompletních šest kol a poté byla kvůli zhoršené koronavirové situaci v Česku jako jedna z mála na světě zastavena. V pondělí vláda oznámila, že povolí restart profesionálních sportovních soutěží. Pokračovat budou za přísných hygienických podmínek včetně testování na covid-19 před každým zápasem, na které už byli prvoligoví fotbalisté zvyklí. Hrát se bude bez diváků.

"Těšíme se, zaplaťpánbůh, že to vláda povolila. Delší pauza už by byla hodně deprimující, co se týče psychiky, ale hlavně ekonomiky pro fotbal. Sice to bude bez lidí, ale můžeme hrát. Bez lidí už to bylo i na jaře. Tam jsme ale mohli odehrát dva tři přáteláky, teď se vůbec nemohlo hrát, o to to bude složitější. Po té měsíční pauze nevíme, kdo jak na tom bude herně," řekl ČTK jablonecký kouč Petr Rada.

Jeho tým, který nepřešel přes kvalifikaci Evropské ligy, zatím doma v této sezoně ve třech zápasech neztratil ani bod a dobrou sérii na vlastním stadionu by rád prodloužil.

"První kola po té pauze budou asi hlavně o morálce, vůli. Naposledy jsme sice prohráli na Spartě, ale za výkon jsme se nemuseli stydět. Viděl jsem tam určitý nárůst. Brno je dole, ale v mančaftu má zkušené hráče. Začátek jim nevyšel, ale některé zápasy odehráli dobré. Že by byli vyloženě v útlumu, to ne," podotkl Rada.

Brno po návratu do ligy stále čeká v nejvyšší soutěži na vítězství a poslední čtyři kola prohrálo. Zbrojovka má navíc se 17 inkasovanými góly nejhorší obranu a uzavírá nekompletní tabulku.

"V Jablonci nás čeká mužstvo, které hraje pravidelně evropské poháry. Bude to pro nás těžká šichta. Na druhou stranu jsme si vědomi našeho nepodařeného vstupu do sezony a uděláme maximum, abychom to napravili. A toto je první příležitost," řekl brněnský kouč Miloslav Machálek.

Na začátku týdne mělo hned šest hráčů Zbrojovky pozitivní test na covid-19. "Uvidíme, co nám řeknou předzápasové testy, jestli někdo další vypadne nebo se naopak vrátí. Vycházíme z toho, že bychom pravděpodobně měli v pátek hrát, a chystáme se na to. Nic dalšího neovlivníme," dodal Machálek, jehož tým odcestuje do Jablonce až v den zápasu.

Statistické údaje před předehrávkou 7. kola první ligy: FK Jablonec (v tabulce: 6.) - Zbrojovka Brno (18.) Výkop: pátek 6. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Berka - Hájek, Flimmel. Bilance: 46 23-6-17 62:46. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Martinec, Štěpánek, Podaný - Ladra, Hübschman, Považanec, Zelený - Schranz, Čvančara. Brno: Floder - Šural, Gajič, Hlavica, Moravec - Štepanovský, Vaněk, Sedlák, Reiter - Přichystal, Růsek. Absence: Kratochvíl, Kubista - Kryštůfek, Endl (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz - Štepanovský (oba 2). Zajímavosti: - jde o první zápas ligy od 4. října, poté byla soutěž kvůli koronavirové situaci v zemi přerušena - Jablonec vyhrál 6 z posledních 8 vzájemných ligových zápasů a Brno v nejvyšší soutěži porazil 2x za sebou (navíc bez inkasované branky) - v posledním vzájemném utkání Jablonec před rokem porazil Brno v domácím poháru 3:2 - Jablonec prohrál jediný z posledních 10 domácích ligových duelů v Brnem - Jablonec poslední 4 kola střídal domácí výhru a venkovní porážku - Jablonec doma v lize 6x za sebou neprohrál a vyhrál tam všechny 3 zápasy v této sezoně - Brno prohrálo 4 kola po sobě a spolu s Č. Budějovicemi a Příbramí čeká na první výhru v ligové sezoně - Brno v lize nevyhrálo 8x za sebou - Brno vyhrálo jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů (z toho 7 porážek) - Brno má se 17 obdrženými góly nejhorší obranu ligy - Brno 7. října v domácím poháru porazilo druholigovou Jihlavu 1:0 - Brno má 6 hráčů nakažených koronavirem - utkání se bude hrát bez diváků Tabulka: 1. Sparta 6 6 0 0 20:6 18 2. Slavia 6 5 1 0 19:2 16 3. Plzeň 6 4 1 1 16:10 13 4. Olomouc 6 4 1 1 11:7 13 5. Liberec 6 3 1 2 10:6 10 6. Jablonec 6 3 1 2 9:6 10 7. Pardubice 6 3 1 2 7:6 10 8. Karviná 6 2 3 1 7:7 9 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 7:7 7 10. Slovácko 5 2 1 2 5:6 7 11. Zlín 6 2 0 4 8:10 6 12. Teplice 6 2 0 4 8:13 6 13. Ostrava 6 1 2 3 6:7 5 14. Mladá Boleslav 6 1 2 3 6:11 5 Opava 6 1 2 3 6:11 5 16. České Budějovice 5 0 3 2 4:12 3 17. Příbram 5 0 1 4 3:13 1 18. Brno 6 0 1 5 5:17 1