V Jablonci nad Nisou začíná 10. ročník výstavy skla a bižuterie Křehká krása

Jablonec nad Nisou - V Jablonci nad Nisou dnes začíná desátý ročník výstavy Křehká krása. Na přehlídce, která na výstavišti potrvá až do neděle, se představí čtyři desítky výrobců bižuterie, skla, umělých květin a dalších doplňků a také vánočních ozdob. Součástí programu jsou ukázky jednotlivých sklářských řemesel, ale například i módní přehlídky, které představí to nejlepší, co jablonečtí výrobci v posledním desetiletí vytvořili.

Ambasadorkou letošní přehlídky je přední česká oděvní návrhářka Beata Rajská, která na molu představí několik modelů poslední letní a plážové módy. S jabloneckými bižuterními výrobci spolupracuje Rajská už přes 20 let, v rámci doprovodného programu vystoupí také s přednáškou pro designéry a další odborníky na téma Módní trendy, jejich tvorba a aplikace. Na přehlídkách návštěvníci uvidí také 12 finalistek Miss České republiky.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, organizátoři tak chtěli navázat na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Cílem bylo také ukázat, že navzdory recesi, levné asijské konkurenci i rozpadu někdejšího bižuterního uskupení Jablonex, jablonecká bižuterie žije a má budoucnost. Přehlídka oslovuje i turisty, k návštěvě mohou letos využít i zvýhodněné vstupenky pořízené v rámci projektu na podporu cestovního ruchu Křišťálové údolí.

Už loňský rok výstavy poznamenala koronavirová epidemie, která omezila účast a zpřísnila podmínky pro návštěvníky. Do vnitřních prostor mohlo jen 500 lidí. Na rozdíl od roku 2019, kdy přišlo rekordních 13.600 návštěvníků, se loni účast propadla bezmála o polovinu na 7500 lidí. Letos kapacita omezená není, návštěvníci ale musí mít ve vnitřních prostorách roušky. Musí být také očkovaní, testovaní nebo do půl roku po prodělání covidu, kontrolovat to ale na vstupu nikdo nebude. Vstupné se zvýšilo na 100 korun, platí ale po celou dobu výstavy.