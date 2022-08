Jablonec nad Nisou - V Jablonci nad Nisou začal 11. ročník výstavy skla a bižuterie Křehká krása, potrvá do neděle. Svou produkci tu předvádí, ale také prodává 40 výrobců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob. Organizátoři věří, že se po dvou letech návštěvnost vrátí na předcovidovou úroveň. V roce 2019 prošlo areálem za čtyři dny rekordních 13.600 návštěvníků, loni jich byla kvůli koronavirovým omezením zhruba polovina.

"Covidová doba bižuterii těžce poznamenala, na začátku roku jsme byli zhruba na polovině obratu let 2018 nebo 2019, v posledních měsících jsou tady ale náznaky oživení. Jednak se hodně oživil zahraniční obchod a v poslední době vidíme i nárůst v oblasti obsluhy turistů," řekl ČTK u příležitosti zahájení přehlídky Pavel Kopáček, předseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie, který je hlavním organizátorem.

Rostoucí zájem turistů dokládá podle Kopáčka i nově otevřené bižuterní centrum v Jablonci nad Nisou. V bývalé budově Jablonexu v Palackého ulici musel svaz svůj Palace Jablonec kvůli vysokému nájmu na začátku roku uzavřít. Od června funguje v bývalém Domě nábytku v centru města jen pár kroků od výstaviště a muzea skla a bižuterie nový Křišťálový ráj. "Za ty dva měsíce tudy prošlo 3500 zákazníků a jsme na tom o šest procent lépe než v roce 2019, jsme přesvědčeni o tom, že je to i polohou v centru města," dodal Kopáček.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, organizátoři tak chtěli navázat na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Přehlídka nabízí i několik novinek. "Významné výrobce vánočních ozdob představuje Festival vánočních ozdob, na několika stáncích prezentujeme nový koncept zaměřený na oděv a doplněk," řekl Kopáček. Rozšířený je program zaměřený na ukázky sklářských a bižuterních technik, v němž se představují špičkoví výrobci ve svém oboru.

Generálním partnerem výstavy se poprvé stalo město Jablonec. "Křehká krása je jednou z nejvýznamnějších akcí nejen v rámci regionu, ale celé České republiky, a je rozhodně jednou z nejvýznamnějších událostí podporujících turistický ruch v Jablonci nad Nisou," řekl náměstek primátora David Mánek (ANO). I proto podle něj město projekt finančně podpořilo, městská společnost Kultura Jablonec navíc zajišťuje doprovodný program.

Z pozice spoluorganizátora do role partnera se po deseti letech přesunulo Muzeum skla a bižuterie. Zatímco v minulých letech tak vstupenka na Křehkou krásu otevírala návštěvníkům i muzeum, letos tam budou muset lidé vstupné zaplatit. Zatímco běžné vstupné do muzea ale od července zdražilo na 120 korun, návštěvník se vstupenkou z Křehké krásy dostane slevu a bude platit 80 korun. "Nutí nás k tomu hospodářská situace, jen za energie jsme v prvním pololetí dali 1,4 milionu korun, loni za celý rok to bylo 1,18 milionu," doplnila ředitelka muzea Milada Valečková.