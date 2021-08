V Jablonci nad Nisou začal 10. ročník výstavy skla a bižuterie Křehká krása

Jablonec nad Nisou - V Jablonci nad Nisou dnes začal jubilejní 10. ročník prodejní výstavy skla a bižuterie Křehká krása. Letos je s minimální podporou státu, vstupné se tak zvýšilo. V minulých letech agentura CzechTourism akci podporovala 200.000 korun, letos dostali organizátoři 41.000 korun. Museli tak výrazně šetřit, nenajali ostrahu, uzavřena také není ulice mezi výstavištěm a Muzeem skla a bižuterie, jako tomu bylo v minulých letech, řekl při zahájení ČTK Pavel Kopáček, předseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie, který je hlavním organizátorem.

Vstupné na výstavu se kvůli napjatému rozpočtu zvýšilo z loňských 80 korun na stokorunu. Děti do 15 let v doprovodu dospělého ale mají vstup zdarma, loni platily 20 korun. Před rokem byl kvůli koronaviru počet návštěvníků omezen, najednou jich mohlo být v budovách 500, letos taková omezení nejsou. Návštěvníci ale musí mít ve výstavních pavilonech respirátory, při vstupu na výstaviště navíc musí prokázat bezinfekčnost. "Pořídili jsme i samotestovací sady a ti, kdo to prokázat nemohou, se mohou na místě otestovat," dodal Kopáček.

Přípravu Křehké krásy letos provázely i další komplikace, výstava se koná přesně měsíc po tom, co pavilon B v areálu Eurocentra vyplavila při přívalových deštích voda. Plochá střecha pavilonu tehdy nápor vody nevydržela a všemi patry protekla voda. "Tekla i ze zásuvek, v nejnižším podlaží bylo po kotníky vody," popsal stav budovy po dešti její správce Josef Matouš. Dole navíc začaly hořet jističe, takže elektřinu v celém objektu museli vypnout a opravit.

Dnes už nikdo nepoznal, že ještě před pár týdny byla ve všech patrech voda. Pavilon zářil čistotou, všechny zdi jsou nově vymalované. "Udělali jsme to tak, aby mohla proběhnout výstava Křehká krása, ale není to ještě všechno hotové. Někde ještě máme vodu, zrovna si jedna vystavovatelka stěžovala, že jí kape na hlavu," řekl krátce před zahájením ředitel Kultury Jablonec Petr Vobořil. Elektrické vysoušeče jely podle něj do poslední chvíle, elektrické rozvody dali do pořádku, práce ale budou po skončení výstavy pokračovat. Celkem bude stát oprava pavilonu kolem 900.000 korun.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, organizátoři tak chtěli navázat na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Cílem bylo také ukázat, že navzdory recesi, levné asijské konkurenci i rozpadu někdejšího bižuterního uskupení Jablonex, jablonecká bižuterie žije a má budoucnost. Letos svou produkci představují čtyři desítky výrobců, návštěvníci ale mohou skláře vidět i při práci, pro děti jsou připravené výtvarné díly. Turisté mohou letos k návštěvě využít i zvýhodněné vstupenky z projektu Křišťálové údolí.