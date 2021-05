V J. Hradci se natáčí pohádka Tajemství staré bambitky 2

Jindřichův Hradec - Několik scén do pohádky Tajemství staré bambitky 2 se dnes natáčelo na hradě a zámku v Jindřichově Hradci. Volné pokračování filmu z roku 2011 by mělo mít premiéru v kinech 9. prosince. V hlavních rolích se opět objeví Tomáš Klus, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Ondřej Vetchý i Kamila Janovičová, nově Veronika Khek Kubařová nebo Václav Noid Bárta. Příběh je proti předchozímu výpravnější, řekli novinářům filmaři.

"Pokračování bude jiné v tom, že příběh je mnohem vrstevnatější, má více linek, je výpravnější. Šli jsme do větších exteriérů, máme víc koní, písničky jsou dělané víc filmově. Mělo by to být takové plnotučné," řekl režisér Ivo Macharáček, který točil i první 'Bambitku', kterou v ČT na Vánoce 2011 viděly přes dva miliony diváků. Příběh vzniká po deseti letech, přímo pro filmové plátno.

Z prince Jakuba je nyní král, z Aničky královna, rodina se rozrostla o princeznu Johanku. Ta tráví nejradši čas u dědečka Karaby. Rádcové Lorenc a Ferenc hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle, jak uvedla ke scénáři Jana Šafářová z PR filmu. Mladá královna Julie ze sousedního království se stane nástrojem jejich pomsty.

Záporné postavy rádců opět ztvární Miroslav Vladyka s Jiřím Lábusem. "Ještě mi zbývají některé důležité scény, třeba koupání ve vaně, na to se moc těším. Budu částečně obnažený, takže to si děti pošmáknou. Zase jsme (s Vladykou) lotři a lotry zůstaneme. Do té svině (role rádce) jsem vnikl hned. Získáme strašně peněz, o které ale přijdeme," řekl Lábus. Napsat a zrežírovat dobrou pohádku pokládá za jeden z nejtěžších žánrů. Sám hrál v hodně z nich. "Jen jedinkrát to byl princ, a byl to debil," řekl v nadsázce. Jak zmínil, ve filmu figuruje kniha přání a stížností. "A stížnosti od poddaných jsou nádherné. Třeba si stěžují na málo práce a nízké daně. Není divu, když jsem já skoro ministr," řekl 71letý Lábus.

Miroslav Vladyka si chválil kostým. Snímek je podle něj akční. "Opravdu se nalítáme, napereme, naskáčeme," řekl herec.

Hudbu a asi sedm písniček složil Václav Noid Bárta. Díky tomu, že má dvě dcery, na nich může zkoušet, co zabírá. Muziku psal s důrazem na to, aby se líbila dětem. "To je pro nás nejdůležitější. Snažil jsem se to celé hodit až do takového disney stylu," řekl Noid. V pohádce vystupuje jako podkoní Václav. "Hraju takového hajzlíka. Myslím, že děti budou roli milovat, protože všichni mají rádi hajzlíky," doplnil.

Natáčení provázela koronavirová omezení. Na druhém nádvoří v Jindřichově Hradci stojí stan, kde se dělají antigenní testy na covid. Na plachtě visí nápis Při natáčení bambitky nechte doma kovídky!. "Je to film, kde Hradec opravdu hraje Hradec. Interiéry jsou změněné, ale ne k nepoznání," řekl ČTK kastelán zámku Jan Mikeš.

V Jindřichově Hradci bude štáb do poloviny příštího týdne, kdy celé natáčení skončí. V dubnu a květnu se filmovalo i na zámku v Mníšku pod Brdy a skanzenech v Kouřimi a Přerově nad Labem. Rozpočet filmu je 36 milionů korun.