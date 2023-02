V Izraeli začaly další protesty proti soudní reformě, někde blokují silnice

Jeruzalém - Tisíce Izraelců už demonstrují v Tel Avivu a míří do Jeruzaléma na další protest před parlamentem, který má dnes hlasovat v prvním čtení o části kontroverzní soudní reformy. Demonstruje se i na dalších místech v zemi, napsal deník The Jerusalem Post. Podle něj ráno demonstrující zablokovali některé silnice, včetně té, která vede na Ben Gurionovo mezinárodní letiště. Skupiny protestujících se ráno také posadily před domy několika vládních poslanců, aby nemohli odjet do parlamentu.

Podle místních médií se dnes v Jeruzalémě očekává demonstrace desítek tisíc lidí, před týdnem tam ze stejného důvodu protestovalo na 100.000 lidí, což byla podle AP největší demonstrace v zemi za několik let. I dnes se stejně jako před týdnem konají protivládní demonstrace i v dalších městech. Server The Times of Israel píše, že tisíce rodičů se svými dětmi manifestují před školami v různých částech země.

Policie v Jeruzalémě postavila okolo budovy parlamentu zábrany a posílila nasazení policistů v ulicích. Několik demonstrantů bylo už dnes zadrženo kvůli blokádám silnic, napsal The Jerusalem Post.

Parlament má hlasovat odpoledne, od páté hodiny SEČ, o první části soudní reformy. Schvalovat má v prvním čtení část týkající se jmenování soudců nejvyššího soudu, podle reformy by nad jmenováním získala kontrolu vládní koalice. Další část návrhu má zamezit tomu, aby nejvyšší soud mohl blokovat zákony označované za "základní zákony", tedy ty, jež nahrazují ústavu, kterou Izrael nemá, připomněla AP.

Kritici reformy se také obávají, že vláda tak bude moci označit za "základní zákon" jakoukoli legislativu a omezí vliv nejvyššího soudu na ni. Někteří tvrdí, že reforma pomůže i premiérovi Benjaminu Netanjahuovi v jeho trestním stíhání kvůli korupci. Netanjahu vinu v procesech odmítá a soudní reformu hájí s tím, že je nutná k omezení aktivistických soudců, kteří podle něj zasahují do výkonné moci.

Návrh vládní koalice, v níž jsou zastoupeny i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, je předmětem kritiky ze širokého spektra a mnozí se obávají o izraelskou demokracii. Například někdejší šéf izraelské tajné služby Mossad Tamir Pardo řekl, že by rozsáhlé reformy posunuly Izrael směrem k diktatuře.

Rovněž izraelský prezident Jicchak Herzog už dříve vyzval vládu, aby se schvalováním reformy počkala a hledala kompromis s opozicí. Také americký velvyslanec v Izraeli Tom Nides o víkendu uvedl, že vláda by měla přibrzdit a hledat shodu na reformě, jejíž návrh v nynější podobě mohl ohrozit demokratické fungování izraelských institucí.

nob zdp