V Izraeli začal další den velkých protestů proti vládě a její soudní reformě

Jeruzalém - V Izraeli začaly další protesty proti soudní reformě, kterou prosazuje vládní koalice navzdory masovým protestům trvajícím od ledna. Demonstranti dnes opět blokují některé silnice, včetně dálnice do Jeruzaléma. Na okraji Tel Avivu si postavili na dálnici stany a zapálili pneumatiky. Policie už několik lidí zatkla, informuje deník Haarec. Podle něj policie zadržela i fotografa tohoto deníku a použila vodní děla proti protestujícím.

V noci na dnešek izraelský parlament schválil v prvním čtení jednu z klíčových částí reformy, proti níž se masové protesty konají od ledna a která podle kritiků ohrožuje demokracii, protože dá velké pravomoce vládě na úkor nejvyššího soudu a posílí též vliv vlády na jmenování soudců civilních soudů.

"Děsivá noční show v parlamentu připomněla, v jak kritickém okamžiku se nacházíme. Tváří v tvář diktátorské koalici jen lid může zachránit Izrael," citoval deník Haarec organizátory dnešní akce, která má zahrnovat opět i blokádu v okolí mezinárodního Ben Gurionova letiště či manifestace před domy vládních činitelů.

Kvůli reformě vyjádřil dnes opět obavy i vlivný Americký židovský výbor (AJC), který vyzval k jednání vládní koalice s opozicí, jako to dělá už několik měsíců izraelský prezident Jicchak Herzog. I prezident opět vyzval vládu ke kompromisu s opozicí. Vládní koalice koncem března schvalování reformy pozastavila a s opozicí jednala, podle médií ovšem bez valného výsledku.

V pondělí v prvním čtení schválená část justiční reformy se týká pravomoce nejvyššího soudu zrušit rozhodnutí vlády, ministrů a zvolených úředníků tím, že je označí za nepřiměřená. Takový případ se stal například letos v lednu, kdy nejvyšší soud rozhodl, že lídr ultraortodoxní strany Šas Arje Deri nemůže být ministrem. Premiér Benjamin Netanjahu ho loni v prosinci ve své nové vládě jmenoval do čela rezortů vnitra a zdravotnictví navzdory tomu, že Deri byl loni odsouzen za porušování daňových zákonů a už před 20 lety také za braní úplatků ve funkci ministra vnitra. Za to strávil skoro dva roky ve vězení. Po verdiktu nejvyššího soudu premiér Deriho odvolal.

"Tento zákon říká, že můžete jmenovat odsouzeného zločince ministrem," prohlásil v pondělí v plamenném projevu v parlamentu lídr opozice Jair Lapid. "Tento zákon vám také umožní vyhodit generálního prokurátora či zařídit dohodu o vině a trestu," řekl také Lapid s odkazem na Netanjahuovo trestní stíhání kvůli korupci a na vyjádření premiéra stran generální prokurátorky Gali Baharavové-Miaraové. Ta rovněž justiční reformu kritizuje, podle ní je navíc Netanjahu při prosazování reformy ve střetu zájmů, pokud jde o změny ve jmenování soudců, protože je trestně stíhán.

Další klíčová část soudní reformy, kterou parlament schválil v prvním čtení v únoru, se týká jmenování soudců prostřednictvím komise, v níž by podle návrhu vládní koalice získala větší vliv vláda. Tato komise, v níž jsou zástupci nejvyššího soudu, parlamentu, advokátní komory či vlády, jmenuje soudce všech izraelských civilních soudů. Schvalování po protestech vláda pozastavila.

V pondělí se konaly protesty před parlamentem, někteří z demonstrantů se tam pokusili přilepit k zemi a dva z kritiků reformy, kteří se dostali do budovy, ochranka vynesla, informoval server The Times of Israel. Podle něj se dovnitř dostali na pozvánku opozice.