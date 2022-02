V Izraeli vypěstovali rekordní jahodu, váží skoro 300 gramů a měří 18 centimetrů

Jeruzalém - Na izraelské farmě nedaleko Tel Avivu vyrostla obří jahoda, která se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů. S váhou 289 gramů (299 se stopkou) a délkou 18 centimetrů překonala asi o 40 gramů dosud největší jahodu vypěstovanou v roce 2015 v japonském městě Fukuoka. Informoval o tom dnes server The Times of Israel.

Jahodu, která měří v obvodu 34 centimetrů, objevili na své plantáži bratři Arielové v pátek. Hned v sobotu večer poslali žádost přes stránky Guinnessovy knihy rekordů a následující den za přítomnosti notáře provedli vážení, dokud byla jahoda ještě v plné zralosti. Později by ztratila na hmotnosti. Vážení natočili na video a na váhu nejprve pro srovnání položili iPhone, který vážil sotva polovinu.

"Rostla pomalou přes 45 dní od květu," citoval izraelský server jednoho ze čtyř bratrů. Podle něj chladné počasí v této sezoně způsobilo, že jahody zrály pomaleji, a některé tak srostly do jednoho obřího plodu. Letos jim uzrály čtyři obří jahody, ale jen jedna z nich překonala dosavadní japonský rekord, kterým byla jahoda vážící 250 gramů.

"Je to úžasný pocit a celá naše obec se z něj raduje s námi," řekl posléze médiím jeden z bratrů. Zda už rekordní jahodu ochutnali, ale neprozradil.