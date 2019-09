V Izraeli se nedaří koaliční jednání, Netanjahu asi vrátí mandát

Jeruzalém - Izraelská strana Likud dnes oznámila, že její předseda a premiér Benjamin Netanjahu možná ještě dnes vrátí mandát k sestavení příští vládní koalice. Netanjahua tím ve středu pověřil prezident Reuven Rivlin po volbách, které se konaly 17. září a v nichž Likud skončil druhý. Netanjahu ale získal největší podporu pro sestavení vlády.

Likud dnes znovu vyjednával s vítězem voleb, uskupením Modrá a bílá Bennyho Gance o možnosti sestavit vládu národní jednoty. Hned po ukončení těchto rozhovorů Modrá a bílá v prohlášení uvedla, že Likud bohužel nepřestává trvat na tom, aby byl v rotačním předsednictví vlády jako první premiérem Netanjahu. "Izrael potřebuje širokou, stabilní a liberální vládu národní jednoty, kterou povede Benny Ganc. Tento cíl budeme nadále prosazovat," stojí v prohlášení.

Také Likud konstatoval, že se vyjednávání nikam nepohnula, ale přičetl to tomu, že Modrá a bílá odmítá účast ve vládně národní jednotky, jak to doporučil Rivlin a v níž by se Netanjahu s Gancem střídali v předsednictví. Podle Likudu svým přístupem Modrá a bílá vleče Izrael k třetím volbám. První se konaly letos v dubnu a ani po nich se nepodařilo sestavit vládu.

Likud tvrdí, že předtím, než Netanjahu mandát vrátí Rivlinovi, pokusí se o sestavení vlády ještě jednou. Deník Haarec ale s odvoláním na zdroje zapojené do koaličních jednání napsal, že Netanjahu by mohl mandát vrátit už dnes. Možné je ale také to, že Likud počká až do skončení svátku roš hašana, což je židovský Nový rok, který letos skončí v úterý. Naděje na to, že Netanjahu získá koaliční partnery z jiných stran než Modrá a bílá je podle všeho malá. Zatím ho chce podpořit 55 ze 120 poslanců zvolených do parlamentu, zatímco Gance 54.