V Izraeli roste napětí kvůli soudní reformě, do ulic vyšli nově i její příznivci

Jeruzalém - V Izraeli roste napětí kvůli vládnímu návrhu soudní reformy, jejíž první klíčový zákon oslabující pravomoce nejvyššího soudu by mohl parlament definitivně schválit už v pondělí. I dnes pokračují v Jeruzalémě demonstrace odpůrců reformy a v Tel Avivu neobvykle vyšli do ulic i její příznivci. Objevily se rovněž spekulace, že by největší odborový svaz mohl vyhlásit generální stávku, protože vláda odmítla jeho návrh na úpravu zmíněného zákona. Prezident Jicchak Herzog dnes v nemocnici navštívil premiéra Benjamina Netanjahua, jednat má ještě dnes i s lídry opozice.

Dnešního jednání parlamentu se neúčastnil premiér Netanjahu, jemuž lékaři v noci na dnešek akutně voperovali kardiostimulátor. Premiér dnes ale z nemocnice oznámil, že se cítí dobře a že v pondělí už v Knesetu bude.

Dnes ráno se v Jeruzalémě u Zdi nářků sešly stovky příznivců a odpůrců reformy, kteří vyzvali izraelské politiky ke konsensu a varovali před občanskou válkou, napsal deník Haarec. Podle něj šlo o první společnou manifestaci obou táborů od vypuknutí protestů. Bylo mezi nimi i několik předních rabínů a lídři demonstrací, včetně fyzičky Šikmy Bresslerové. Všichni společně také recitovali speciální "modlitbu za demokracii".

Netanjahu dnes vyjádřil přesvědčení, že jeho vláda reformu dokončí. "Jak vidíte, je mi dobře," prohlásil na videu natočeném v nemocnici po operaci. "Chci, abyste věděli, že zítra (v pondělí) ráno se připojím ke svým přátelům v Knesetu," řekl s odkazem na jednání parlamentu. Nemocnici by měl opustit v pondělí.

Premiérovi ošetřující lékaři dnes novinářům řekli, že Netanjahuovi zachránil život monitorovací přístroj, který mu voperovali před týdnem poté, co omdlel a byl převezen do nemocnice. Tehdy bylo oficiálně oznámeno, že premiér byl hospitalizován kvůli dehydrataci a že je jinak v pořádku.

V Izraeli trvají od ledna masové protesty proti vládou prosazované reformě, která podle kritiků oslabí izraelskou demokracii. V sobotu večer v zemi vyšlo do ulic přes 200.000 lidí, některá média psala o 300.000 i více účastnících. Tisíce protestujících v Jeruzalémě zůstaly a postavily si stany v místním parku.

Dnes se tisíce kritiků vlády sešly před nejvyšším soudem, promluvil k nim i exprezident Reuven Rivlin. "Izrael nemá ústavu... ale dosud jsme věděli, že máme nejvyšší soud, který přijde a všechny naše zákony vyloží podle´ústavy´ která byla napsána - podle Deklarace nezávislosti," řekl Rivlin.

Kontroverzní soudní reformu dnes naopak na úvod zasedání parlamentu opět hájil například poslanec za ultranacionalistickou Náboženskou sionistickou stranu Simcha Rothman. Vyčítal přitom nejvyššímu soudu, že poškodil demokratické základy země, když rušil vládní rozhodnutí. "Tato malá změna má obnovit demokracii ve Státě Izrael... Vyzývám členy Knesetu, aby ji schválili," prohlásil Rothman.

Zákon, který je jednou ze součástí reformy a který už prošel prvním čtením, omezuje pravomoc nejvyššího soudu zrušit rozhodnutí vlády tím, že je označí za nepřiměřená. To udělal soud například letos v lednu, kdy rozhodl, že lídr ultraortodoxní strany Arje Deri nemůže být ministrem. Deri byl loni odsouzen za porušování daňových zákonů a už před 20 lety za braní úplatků ve funkci ministra vnitra, za což strávil skoro dva roky ve vězení. Po verdiktu nejvyššího soudu premiér Deriho z vlády odvolal.

Vláda prosazuje také změny, jež by jí kromě jiného zajistily větší pravomoci při jmenování soudců prostřednictvím komise, ve které jsou zástupci nejvyššího soudu, parlamentu, advokátní komory či vlády, a která jmenuje soudce izraelských civilních soudů.

Kvůli operaci, jíž se Netanjahu podrobil v noci na dnešek, bylo odloženo dnešní pravidelné zasedání kabinetu a také premiérovy cesty na Kypr a do Turecka, kam měl letět příští týden.