V Izraeli lidé opět demonstrují proti vládě, na řadě míst blokují silnice

Jeruzalém - Na řadě míst v Izraeli lidé opět vyšli demonstrovat proti vládě a její soudní reformě, která podle mnohých omezí demokracii v zemi. Ve schvalování reformy vláda pokračuje v parlamentu navzdory široké kritice i výzvě prezidenta, aby ji zrušila. Na řadě míst země lidé dnes blokují silnice, do ulic v Tel Avivu vyšli i rodiče s malými dětmi. Rezervisté izraelské armády protestují i před domy několika ministrů, informuje server The Times of Israel a deník Haarec. Parlament navíc v noci na dnešek schválil zákon, který má zabránit, aby nejvyšší soud mohl odvolat premiéra.

Lidé s izraelskými vlajkami a transparenty s nápisy "Zachraňme demokracii" vyšli do ulic už ráno mimo jiné v Tel Avivu, kde demonstrují i rodiče s dětmi. Ráno skupina protestujících zapálila pneumatiky v přístavu Ašdod u Tel Avivu, což na čas zastavilo provoz v přístavu. Podle deníku Haarec stovky lidí blokují také silnice na severu země mezi Haifou a přístavem Akko. Několik demonstrantů už policie zatkla.

Podle místních médií policie očekává, že dnešní protesty budou nejmasovější za poslední týdny a že se jich zúčastní na půl milionu lidí. To by byla největší demonstrace od vzniku státu Izrael.

Masové protesty proti koaliční vládě, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, se konají od ledna. Vypukly krátce po nástupu vlády koncem prosince a zesílily v lednu po předložení návrhu soudní reformy, která vládě dá větší vliv na jmenování soudců a omezí pravomoce nejvyššího soudu. Už několikrát se protestů účastnilo přes sto tisíc lidí, v polovině března jich bylo přes 300.000. Demonstrace se konají od ledna každou sobotu a několikrát se uskutečnily i ve čtvrtek, kdy organizátoři nazvali manifestace minulý týden Dnem narůstajícího odporu, dnešek pojmenovali jako Den paralýzy.

I dnes se chystají blokády u mezinárodního Ben Gurionova letiště, odkud má premiér Benjamin Netanjahu odletěl do Londýna. Podobně v minulých týdnech demonstranti auty blokovali příjezd k letišti ve dnech, kdy Netanjahu odlétal do Říma a do Berlína. Premiér na letiště letěl vrtulníkem.

Už nad ránem se skupina záložníků armády shromáždila u sochy Theodora Herzla, zakladatele sionismu, v přístavu Herzlija v telavivském distriktu, kde rozvinula transparenty s nápisy "Pokud chcete, demokracie zvítězí" či "Není to sen, je to revoluce." Poté se rezervisté shromáždili před domem šéfa ultraortodoxní strany Šas Arjeho Deriho v Jeruzalémě. Deri byl v Netanjahuově vládě ministrem vnitra a zdravotnictví, ale musel skončit kvůli verdiktu nejvyšší soudu, protože byl loni odsouzen kvůli porušování daňových zákonů. Navíc před 20 lety dostal trest za braní úplatků ve funkci ministra vnitra a strávil skoro dva roky ve vězení. Tento týden parlament schválil v prvním čtení změnu zákona, která Derimu umožní se do ministerského úřadu vrátit.

Rezervisté přišli demonstrovat také před dům ministra školství Joava Kiše, bývalého armádního pilota, s transparentem "Neopouštějte demokracii".

V noci na dnešek po bouřlivé diskusi prošel v parlamentu, v němž má vládní koalice většinu, další kontroverzní zákon. Ten omezuje pravomoce nejvyššího soudu při zásazích do působení premiéra v úřadu. Podle kritiků to vláda prosadila v souvislosti s Netanjahuovými trestními kauzami, v nichž je obžalován z korupce a podvodu. Netanjahu obvinění odmítá. Nově bude moci dočasně odvolat premiéra pouze vláda tříčtvrtinovou většinou či parlament, a to pouze kvůli psychické či fyzické nezpůsobilosti. Vláda tento zákon hájí s tím, že přinese větší "stabilitu".