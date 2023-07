V Izraeli demonstruje proti vládnímu návrhu soudní reformy přes 200.000 lidí

Jeruzalém - Přes 200.000 lidí se dnes v Izraeli účastní protestů proti soudní reformě, kterou prosazuje vláda Benjamina Netanjahua navzdory široké kritice, že tím ohrozí izraelskou demokracii. Počet účastníků odhadl server The Times of Israel. Protestní skupina vojáků v záloze zároveň oznámila, že na 10.000 rezervistů odmítá dobrovolnou službu v armádě kvůli tomu, že kabinet pokračuje ve schvalování této reformy, která mimo jiné omezí pravomoce nejvyššího soudu ve prospěch vlády.

Masové protesty se v Izraeli proti soudní reformě konají od ledna, zatím největší se odehrály 11. března, kdy se jich účastnilo na 300.000 lidí. Nejvíce demonstrantů dnes večer vyšlo jako obvykle do ulic v Tel Avivu, podle serveru The Times of Israel asi sto tisíc. Na 85.000 se shromáždilo v Jeruzalémě před parlamentem, který má v neděli začít jednání, na němž zřejmě v pondělí schválí definitivně první klíčovou část soudní reformy - zákon, který omezí pravomoce nejvyššího soudu. Menší demonstrace se konaly i v dalších izraelských městech.

K pozastavení schvalování reformy už několik měsíců vyzývají i rezervisté izraelské armády. V pátek ji vládě adresovalo na 1140 vojáků letectva v záloze, dnes několik stovek rezervistů vojenského zpravodajství a večer oznámila protestní skupina Brothers in Arms, že 10.000 vojáků v záloze, které zastupuje, odmítá službu na protest proti soudní reformě. Dnes se na stranu rezervistů postavila i více než desítka bývalých náčelníků generálního štábu a bývalých šéfů tajných služeb, včetně expremiéra a exministra obrany Ehuda Baraka.

Výzvu k zastavení schvalování soudní reformy a zahájení jednání o kompromisním návrhu s opozicí adresoval opakovaně vládě i prezident Jicchak Herzog. Netanjahu ji koncem března vyslyšel poté, co návrh reformy kritizovalo i několik poslanců z jeho strany. Jednání s opozicí ale nevedla ke kompromisu.

Po páteční výzvě tisícovky rezervistů letectva se objevily zprávy, že ministr obrany Joav Galant se snaží přimět Netanjahua, aby schvalování reformy odložil. Galant mu takovou výzvu adresoval už koncem března, za což si vysloužil pohrůžku odvoláním z funkce ministra. Demonstranti dnes dorazili i před Galantův dům ve snaze přimět ho k nátlaku na premiéra. Netanjahu nicméně podle místních médií nehodlá schvalování reformy přerušit.

Izraelský premiér tvrdí, že reforma demokracii neohrozí, ale přinese větší rovnováhu do systému, v němž má podle Netanjahua a jeho koaličních partnerů mnohdy příliš velké slovo nejvyšší soud. V koaliční vládě, jež vznikla loni v prosinci, jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, které podle opozice chtějí oslabení pravomocí nejvyššího soudu využít i k vlastním cílům, včetně legalizace rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.

V rámci masových demonstrací proti soudní reformě se občas objeví i protesty proti rozšiřování osad, praktice, která je podle většiny mezinárodního společenství nelegální. I dnes proti tomu v Tel Avivu protestovala skupina mladých aktivistů. "Jestliže piloti a rezervisté armády říkají, že nebudou sloužit armádě diktátorského režimu, my, mladí lidé, se k nim připojujeme a říkáme ne vládě vedené extremistickými osadníky, která se zapojuje do útoků na palestinské vesnice a která de facto provádí anexi Západního břehu," citoval aktivisty deník Haarec.