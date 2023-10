V Izraeli armáda našla těla 1500 bojovníků Hamásu

Tel Aviv - Izraelská armáda dnes oznámila, že plně obnovila kontrolu nad hranicí s palestinským Pásmem Gazy, odkud v sobotu radikální skupina Hamás zahájila krvavý útok na Izrael. Podle mluvčího izraelské armády Richarda Hechta bylo zatím na izraelském území nalezeno 1500 těl bojovníků Hamásu a žádní další teroristé už v noci na dnešek do Izraele nepronikli. Izraelská armáda zároveň v noci zasáhla stovky pozic Hamásu ve čtvrti Rimál v Gaze. Hecht prchajícím Gazanům podle Reuters doporučil utíkat do Egypta, ale jeho kancelář toto tvrzení později korigovala vzhledem k tomu, že je uzavřený hraniční přechod Rafáh.

"Za poslední den se do Izraele přes plot nedostal jediný terorista," prohlásil na briefingu s novináři izraelský hlavní vojenský mluvčí Daniel Hagari. Izraelská armáda podle něj plně obnovila kontrolu nad hranicí s Pásmem Gazy poté, co příslušníci Hamásu při útoku části hraničního plotu vyhodili do povětří. Armáda odhaduje, že na izraelském území stále může být menší počet teroristů. Podle mluvčího Hechta se zatím v Izraeli našla těla 1500 radikálů.

V noci na dnešek izraelská armáda v Pásmu Gazy zasáhla stovky pozic Hamásu, zejména ve městě Gaza ve čtvrti Rimál, kde se nachází mnoho ministerstev a úřadů ovládaných Hamásem. Hecht podle agentury AP uvedl, že civilisté jsou před izraelskými nálety varováni prostřednictvím sociálních sítí a vyzýváni k evakuaci, ale bližší podrobnosti nesdělil. Naznačil, že by Gazané měli prchat přes přechod Rafáh na jižní hranici Pásma Gazy s Egyptem. Jeho úřad později toto vyjádření korigoval. "Upřesnění: přechod Rafáh byl otevřený včera (v pondělí), ale nyní je zavřen," uvedl.

V pondělí večer egyptské bezpečnostní zdroje a svědci na místě uvedli, že operace v Rafáhu byly přerušeny v důsledku náletu na straně Pásma Gazy.