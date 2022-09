V Izjumu se po odchodu ruských vojáků našlo pohřebiště s 440 těly

Kyjev - V ukrajinském Izjumu se po jeho osvobození ukrajinskými silami a odchodu ruských jednotek našlo provizorní pohřebiště se 440 hroby. Stanici Sky News to řekl náčelník policejního vyšetřovacího oddělení pro Charkovskou oblast Serhij Bolvinov. Fotografie a záběry dřevěných křížů na většinou nijak neoznačených hrobech zveřejnila stanice Nastojaščeje vremja, které o nálezu hřbitova řekl zmocněnec pro pohřešované osoby Oleh Kotenko. Obdobné zprávy o nálezech masových hrobů po stažení ruských vojáků přicházely z ukrajinských měst, včetně Buči a Irpině, také v dubnu, kdy se ruští vojáci stáhli z okolí Kyjeva.

Všechna těla podle policejního náčelníka úřady plánují vyzdvihnout a podrobit je forenznímu vyšetřování.

"Je to pro mě opravdu šokující a hrůzné. Je to zločin proti lidskosti. V civilizovaném světě v roce 2022 by to tak nemělo být," řekl Sky News Bolvinov.

"Víme, že někteří (lidé) byli zabiti, další zemřeli kvůli dělostřelecké palbě, takzvaným traumatům z výbuchu miny. Další kvůli náletům," odpověděl Bolvinov na otázku, jak pohřbení lidé zemřeli. Doplnil, že přesnou příčinu smrti ale vyjeví až vyšetřování.

Izjum v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny dobyla ukrajinská armáda minulý týden při své protiofenzivě. Ve středu osvobozené město navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj a zúčastnil se tam vztyčování ukrajinské vlajky.