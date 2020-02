V italských horských střediscích podle Petříčka koronavirus zatím není

Praha - Výskyt nového typu koronaviru v severoitalských horských střediscích, která navštěvují čeští lyžaři, zatím nebyl podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) potvrzen. Varování před cestami do nákazou zasažených oblastí ale platí. Petříček to dnes ráno řekl novinářům.

"Zatím není informace o tom, že by v těch horských střediscích byla potvrzena nákaza. Tím bych chtěl uklidnit naše spoluobčany, kteří nyní se tam nacházejí," uvedl Petříček. Přesto podle něj platí doporučení necestovat především do severní Itálie, kde na následky nového koronaviru zemřelo podle úterních informací 11 lidí a nakažených jsou zhruba tři stovky.

Doporučení omezit cesty do ciziny platí i pro další země. "Případ z Tenerife ukazuje, že ten sekundární přenos může být kdekoli," uvedl šéf české diplomacie. Na ostrově Tenerife je v jednom z hotelů v karanténě šest Čechů. Nákazu tam podle ministra zavlekl italský turista z Lombardie. Informaci o nových případech, které by se týkaly Čechů, ministr neměl. České úřady jsou podle něj v kontaktu se zahraničními partnerskými institucemi. Ministerstvo zahraničí je navíc informováno českým konzulátem v Miláně.

Doporučení necestovat do ciziny přijalo v úterý předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda zvažuje, že doporučení týkající se zahraničních cest bude propagovat na informačních tabulích na vytipovaných místech, jednat bude možná i s televizními stanicemi o zařazení do vysílání. Petříček doporučil lidem mířícím do ciziny registraci v systému ministerstva DROZD. Ten usnadňuje státu kontakt s turisty a pomoc českým občanům v cizině v případných krizových situacích.

Tři osoby z Mostu jsou v domácí karanténě po návratu z Itálie

Tři lidé z Mostu jsou v domácí preventivní karanténě po návratu z Itálie. Příznaky nemoci COVID-19 nemají. ČTK to dnes řekl Josef Kočí z mosteckého protiepidemického odboru. Dvě učitelky a dcera jedné z nich pobývaly o víkendu v Benátkách.

Učitelky informovaly o svém návratu školu, v níž působí. Ta se obrátila na hygieniky. "Vzhledem k tomu, že jde o pedagogy, kteří přicházejí do kontaktu s velkým množstvím studentů a navíc jde o odbornou střední zdravotnickou školu, kdy v rámci praxe chodí do nemocnice, nařídili jsme domácí karanténu," uvedl Kočí.

V izolaci doma budou 14 dní. Pokud se neprojeví žádné příznaky nemoci, mohou se vrátit k obvyklému životu. "Riziko u nich je naprosto minimální," uvedl Kočí.

Na hygienickou stanici se nyní obracejí lidé s dotazy kvůli nákaze. "Vyřizujeme řadu telefonátů, přičemž většina je bezpředmětných od lidí, kteří nepobývali v rizikových oblastech," uvedl Kočí. Hygienici ale nabádají všechny lidi, kteří se vrátí z míst zasažených koronavirem, aby se přihlásili.

V souvislosti s koronavirem, je v domácí karanténě také žena v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Vrátila se z Benátek. Výsledky testů ženy nejsou podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Aleny Dvořákové ještě známé. Vzorky putovaly do Národní referenční laboratoře dnes ráno.

Koronavirus v Česku zatím není zaznamenán, riziko, že se objeví, existuje. Nemocnice jsou na jeho případný výskyt podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) připraveny.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ohlásilo 12 evropských zemí.