V Itálii začaly parlamentní volby, šanci zvítězit má pravice

Řím - V Itálii dnes ráno začaly předčasné parlamentní volby. Největší šanci na úspěch má blok pravicových stran, který by podle některých odhadů mohl získat většinu mandátů. Vůdkyně pravicových Bratrů Itálie Giorgia Meloniová by se pak mohla stát první italskou premiérkou. Volební místnosti se uzavřou ve 23:00 SELČ.

Italům pravicové strany slibují prosazování národních zájmů v Evropské unii, striktnější politiku proti migraci, větší podporu rodinám a porodnosti, ale i snížení daňové zátěže živnostníků. Nejsilnější soupeř, středolevá Demokratická strana, chce pokračovat v práci, kterou započal kabinet premiéra Maria Draghiho.

Pohled mezinárodního tisku se zaměřil hlavně na Meloniovou. Politička původem z Říma se angažuje v politice od 90. let a stihla být členkou mládežnické organizace Italského sociálního hnutí (MSI). V této straně se v poválečné Itálii angažovali nostalgici fašistického režimu a MSI dlouho vedl bývalý vysoký představitel kolaborantské Republiky Saló a šéf režimního antisemitského časopisu La Difesa della Razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante.

Meloniová sedí v parlamentu od roku 2006 a v letech 2008 až 2011 byla ministryní pro mládež. V této funkci navštívila v roce 2009 Prahu, aby uctila památku Jana Palacha.

Meloniová odmítá, že by byla fašistkou, ačkoliv její strana si ponechává symbolické odkazy na MSI. Britskému časopisu The Spectator sdělila, že v Británii by byla členkou Konzervativní strany a ve Spojených státech republikánkou.