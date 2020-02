V Itálii už zemřelo 11 lidí nakažených novým koronavirem

Peking - Na severu Itálie zemřeli další čtyři lidé nakažení novým koronavirem, počet obětí epidemie tak v zemi stoupl na 11. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na úřady regionu Benátsko a vyjádření šéfa italské civilní obrany. Ten také oznámil, že nakažených koronavirem šířícím se od prosince z Číny je v Itálii už 322, většina z nich na severu země.

Nejdříve šéf civilní obrany Angelo Borrelli informoval média o úmrtí dalších tří nakažených v nejhůře postiženém regionu Lombardie. Všichni byli starší 80 let, šlo o dva muže a jednu ženu. Také dříve oznámená úmrtí v Itálii se týkala starších osob, nejmladšímu z nich bylo 62 let, a všechny oběti trpěly dalšími závažnými zdravotními problémy.

Krátce po prohlášení Borelliho se objevila zpráva o novém úmrtí v Benátsku, které s Lombardií sousedí. Ve městě Treviso zahynula 76letá žena, u níž se potvrdilo onemocnění COVID-19 způsobované novým typem koronaviru. Počet fatálních případů této nemoci tak v Itálii stoupl na 11.

Čínským virem, který vyvolává příznaky podobné chřipce, se v Itálii podle nové bilance nakazilo 322 lidí. Z toho 240 případů je hlášeno ze severoitalské Lombardie, která je největším ohniskem nákazy v zemi. Případy koronaviru ale už ohlásily místní úřady také z Toskánska ve střední Itálii či z jihu země. V sicilském Palermu testy potvrdily infekci u ženy, která tam přijela z lombardského Bergama na dovolenou se skupinou přátel.

Itálie je nyní zemí s třetím nejvyšším počtem lidí nakažených novým typem koronaviru na světě po Číně a Jižní Koreji. Z evropských zemí dnes oznámily první potvrzené případy nákazy koronaviru i Rumunsko, Chorvatsko, Rakousko či Švýcarsko. Pokaždé šlo o pacienty, kteří předtím pobývali v Itálii.

Kvůli epidemii se dnes sešel italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza se svými kolegy ze sousedních zemí a s ministry z Německa a Chorvatska, aby probrali případnou koordinaci dalších opatření. Ministři se shodli, že není třeba uzavírat hranice. "Shodli jsme se, že necháme hranice otevřené, zavírat je by bylo v tuto chvíli nepřiměřené a neefektivní opatření," řekl novinářům po schůzce v Římě Speranza.

Epidemie koronaviru rozhádala italské politiky, hledají viníka

Epidemie koronaviru v Itálii rozhádala i tamní politiky, kteří se vzájemně obviňují z toho, kdo nese za rychlý postup nemoci největší zodpovědnost. Premiér Giuseppe Conte obvinil vedení nemocnice v lombardském Codognu, kde se lékaři starali o jednoho z prvních nakažených, že nedodržela všechny hygienické předpisy, což mohlo způsobit rozšíření infekce. Nevyloučil, že dohled nad regionálním zdravotnictvím by mohla převzít vláda. Lombardský guvernér označil premiérovo vyjádření za urážlivé.

"Ukázalo se, že vedení na úrovni nemocnice se zcela neřídilo bezpečnostními předpisy, což jistě přispělo k šíření (infekce)," řekl premiér Conte v pondělí v televizní stanici Rai 1.

Ačkoli Conte nemocnici konkrétně nejmenoval, vyplynulo z kontextu, že předmětem kritiky je zdravotnické zařízení v patnáctitisícovém Codognu. Tam se koncem minulého týdne potvrdila nákaza koronavirem u 38letého muže. Toho úřady považují za prvního nemocného, který zřejmě přímo nakazil desítky dalších lidí. Na virus byla poté pozitivně testována jeho těhotná manželka a další příbuzní, lékaři a sestry, které se o něj starali, i další pacienti, kteří leželi v téže nemocnici.

Premiér naznačil, že v případě nutnosti by centrální vláda mohla převzít řízení zdravotnictví, které mají v Itálii na starosti jednotlivé regiony. Lombardský guvernér Attilio Fontana kvůli tomu Conteho kritizoval a řekl, že by to porušilo zákonem garantovanou autonomii.

Premiér plánuje na dnešek videokonferenci s guvernéry všech 20 italských regionů, během níž chce se samosprávami koordinovat postup boje proti epidemii. Pokud si to situace bude žádat, chce vláda uplatnit "mimořádná celoplošná" opatření proti šíření nemoci.