V Itálii odsoudili na devět let Vadalu, o kterém psal Kuciak

Řím - Na devět let a čtyři měsíce poslal ve středu italský soud do vězení italského podnikatele Antonina Vadalu, o jehož aktivitách na Slovensku psal loni zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. Informoval o tom dnes zpravodajský server Gazzetta del Sud. Vadala byl jedním ze sedmnácti obžalovaných, které soud shledal vinnými z pašování drog z Jižní Ameriky do Itálie.

Většina obžalovaných podle italského serveru pocházela z okolí města Locri v jihoitalském regionu Kalábrie. Podle soudkyně benátského soudu Francesky Zancanové vytvořili organizaci, která do Itálie dovážela ve velkém kokain z Jižní Ameriky. Nejméně v jednom případě přitom drogu vydávali za potravinový doplněk.

Jedním z odsouzených je také Antonino Vadala, o jehož působení na východním Slovensku psal zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. V nedokončeném článku se věnoval italským podnikatelům, kteří jsou spojováni s mafií, i o Vadalových vazbách na blízké spolupracovníky tehdejšího slovenského premiéra Roberta Fica.

Pro Vadalu, který pochází z města Reggio di Calabria na jihu Itálie, podle stanice Reggio TV státní zástupce požadoval jedenáctiletý trest.

Vadala žil a podnikal na Slovensku a po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové byl vydán do Itálie. Podle tehdejšího vyjádření slovenského prokurátora se italská stopa v případu Kuciakovy vraždy nepotvrdila. Z objednání Kuciakovy vraždy policie letos v březnu obvinila podnikatele Mariana Kočnera, o jehož kontroverzních aktivitách Kuciak rovněž psal.

Kromě Antonina Vadaly benátský soud poslal do vězení na pět let a deset měsíců také muže jménem Pasquale Edoardo Vadala. Zda je s Antoninem Vadalou v nějakém příbuzenském vztahu, ale není jasné.