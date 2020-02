V Itálii novému typu koronaviru podlehl již čtvrtý člověk

Řím - Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal již čtvrtou oběť, je jí 84letý muž z lombardského města Bergama na severu země. Nakažených je v zemi již přes 200, informoval s odvoláním na tamní úřady deník La Repubblica. Itálie se tím podle italských médií stala co do počtu infikovaných koronavirem třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji. České ministerstvo zahraničí před cestami do některých regionů severní Itálie české občany varovalo.

Nemoci jako první v Itálii podlehli 78letý muž a 76letá žena, v neděli zemřela rovněž starší žena, která trpěla rakovinou. Muž, jehož úmrtí úřady dnes oznámily, byl již hospitalizován v nemocnici kvůli jiným onemocněním.

Koronavirus se v pěti regionech na severu Itálie začal šířit na konci minulého týdne. Nejvíce pacientů je v Lombardii, kde je podle guvernéra tohoto regionu Attilia Fontany 165 potvrzených případů. V Benátsku je 27 nakažených, méně než deset potvrzených případů je pak rovněž v severních regionech Emilia Romagna, Piemont a Trident-Horní Adiže. Dva případy nahlásil také region Lazio, kde se nachází hlavní město Řím.

Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Kdo by uzávěru porušil, hrozí mu trestní stíhání.

"Nemyslím si, že karanténní opatření v několika následujících dnech poleví," zdůraznil premiér Giuseppe Conte, podle kterého může počet nemocných v příštích dnech vzrůst.

Přísný režim se týká asi 50.000 lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa.

Nejbližší sousedé Itálie, tedy Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko a Francie zatím nechystají uzavřít hranice. Omezení pohybu v schengenském prostoru nechystá ani Evropská unie. Některé země však přijaly preventivní opatření u cestujících z Itálie.

V chorvatské Pule musí zůstat dva týdny v domácí karanténě 42 studentů gymnázia, kteří byli v sobotu v Benátkách na tradičním festivalu. Podle regionální televize N1 o tom informoval Chorvatský ústav veřejného zdraví.

Školní skupinu se rozhodly ponechat dva týdny v izolaci v budapešťské nemocnici i maďarské úřady. Dvě učitelky, dva řidiči a 11 děvčat se v neděli večer vrátili ze severní Itálie. Nikdo z nich nemá příznaky, které onemocnění nazvané COVID-19 provází, ubytovaní byli však nedaleko jedné z oblastí, které italské úřady uzavřely.

Cestovat do zasažených italských oblastí nedoporučuje české ministerstvo zahraničí, podle kterého se návštěvníci v případě nepříznivého vývoje situace také mohou ocitnout ve 14denní karanténě.

EU zatím kvůli koronaviru omezení pohybu v Schengenu nechystá

Evropská unie zatím neplánuje kvůli šíření koronaviru v Itálii zavést omezení na hranicích v schengenském prostoru. Na tiskové konferenci to dnes oznámili eurokomisaři pro zdraví a pro řešení krizí Stella Kyriakidisová a Janez Lenarčič, informovala agentura Reuters. Pohotovostní plány pro případ dalšího šíření koronvairu v Evropské unii se ale intenzivně připravují.

"Pracujeme na různých scénářích, jako je například koordinované pozastavení fungování Schengenu," uvedl euorkomisař pro řešení krizí Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá.

"S více než 2600 mrtvých nezbývá jiná možnost, než se připravit na všech úrovních," zdůraznil Lenarčič. Podle něj Evropská komise vyčlení na pomoc v boji s koronavirem 232 milionů eur (5,8 miliardy Kč). K dispozici by peníze měly být Světové zdravotnické organizaci (WHO) a zemím se slabšími zdravotnickými systémy, například v Africe. "Naším cílem je zastavit nákazu na celosvětové úrovni," zdůraznil slovinský eurokomisař.

Až 90 milionů eur (2,3 miliardy Kč) z fondu by mělo podle sdělení Evropské komise putovat na hledání vakcíny proti koronaviru.

Podle Kyriakidisové by jakákoli opatření, která by omezovala pohyb lidí či zboží v rámci schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, měla být "přiměřená a koordinovaná". Měla by být také založena na vědeckých důkazech, zdůraznila kyperská eurokomisařka.

"WHO zatím nedoporučila omezit cestování ani obchod," zdůraznila Kyriakidisová. Mise Světové zdravotnické organizace (WHO) podle ní navštíví Itálii v úterý, aby posoudila situaci přímo na místě.