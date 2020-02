V Istanbulu sjelo letadlo z ranveje, jeden mrtvý a 157 zraněných

Istanbul - Jednoho mrtvého a 157 zraněných si dnes vyžádala nehoda letadla, které sjelo při přistání z ranveje na istanbulském mezinárodním letišti Sabihy Gökçenové. S odvoláním na tureckého ministra zdravotnictví o tom informovala stanice NTV. Podle zveřejněných záběrů se trup letounu rozlomil nejméně na tři kusy, část letadla začala hořet. Istanbulský guvernér uvedl, že letadlo sjelo z dráhy kvůli špatnému počasí. V době nehody hustě pršelo a vál silný vítr.

"Jeden z našich občanů při nehodě zahynul, zraněných je 157," uvedl ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Podle něj na palubě letadla cestovalo 183 lidí, z toho 177 pasažérů a šest členů posádky. Dva z cestujících byly děti. Původně turecké úřady informovaly, že na palubě bylo celkem 177 lidí. Tři zranění se podle ministra zdravotnictví museli podrobit operaci a dva jsou na jednotce intenzivní péče. "Žádný zraněný není v ohrožení života," dodal Koca.

Havarované letadlo patří turecké nízkonákladové společnosti Pegasus Airlines. Do Istanbulu přiletělo z Izmiru, který leží na západě Turecka. Po tvrdém přistání začalo hořet, oheň se ale podařilo rychle uhasit.

"Letadlo se nedokázalo udržet na ranveji kvůli špatným povětrnostním podmínkám a sklouzlo padesát až šedesát metrů," řekl istanbulský guvernér Ali Yerlikaya. Následně se podle něj zřítilo do příkopu.

Podle NTV bylo 155 cestujících na palubě z Turecka a 22 ze zahraničí, mimo jiné z USA, Číny, Iráku či Izraele. Z občanů EU byl na palubě jen jeden Švéd. Češi podle tureckých médií letadlem necestovali.

Na záběrech z místa neštěstí je vidět, jak záchranáři evakuují z letadla cestující. Někteří pasažéři se z rozlomeného stroje dostali už před tím sami. Guvernér Yerlikaya uvedl, že všichni zranění byli převezeni do nemocnice. Za vážný označil stav dvou pilotů. Turecká média informovala, že se jedná o Turka a Jihokorejce.

Pegasus Airlines provozuje i lety do Prahy. Krátce po 14:00 SEČ odletělo z pražského letiště letadlo, které mělo přistát na letišti Sabihy Gökçenové. To ale kvůli nehodě uzavřeli a všechna letadla přesměrovali na velkokapacitní nové mezinárodní istanbulské letiště. Na něm podle serveru flightradar24.com přistálo krátce po 19:00 místního času (17:00 SEČ) i letadlo na lince z Prahy poté, co po určitou dobu kroužilo nad Marmarským mořem.

Podle agentury AP se podobná nehoda odehrála 7. ledna. Na stejném istanbulském letišti tehdy stroj aerolinek Pegasus Airlines se 162 pasažéry rovněž sjel z ranveje. Tehdy nikdo zranění neutrpěl.