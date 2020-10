V Irunu odstartuje cyklistická Vuelta se Štybarem a Hirtem

Irun (Španělsko) - Se Zdeňkem Štybarem a Janem Hirtem na startu dnes začne v Irunu cyklistická Vuelta. Původně se měl třetí závod Grand Tours konat od 14. srpna do 6. září, ale už v dubnu byl kvůli pandemii koronaviru posunut. Nakonec se poprvé od roku 1985 nepojede 21 etap, při zredukovaném formátu jich bude pouze osmnáct. Závod skončí po téměř 2900 kilometrech v neděli 8. listopadu v Madridu.

Úvod Vuelty se termínově kryje se závěrem Gira. Taková situace, kdy se dvě akce Grand Tours dostanou do kolize, nastala po 34 letech. Peloton bude čelit nástrahám pěti horských, osmi kopcovitých a čtyř rovinatých etap. Na programu je pouze jedna individuální časovka, která přijde na řadu až v posledním závodním týdnu po druhém volném dnu.

První týden závodu je označován za dost možná nejtěžší na Grand Tours od druhé světové války. Jako kdyby organizátoři chtěli jezdcům vynahradit chybějící etapy náročností profilu. Poprvé od roku 1961 odstartuje Vuelta v Baskicku. Trasa z města Irun na vrchol hory Arrate, kam se závod vrátí po osmi letech, má přes 170 kilometrů. Následovat pak navíc budou hned další dvě kopcovité etapy dlouhé 152 a 166 kilometrů. Až čtvrtá rovinatá část (192 km) nabídne prostor sprinterům.

O prvním víkendu čeká peloton opět kopcovitá 5. etapa s délkou 185 km kilometrů a úvodní nápor završí v 6. etapě (137 km) stoupání na obávaný Tourmalet ve Francii. To bude také jediná letošní odbočka Vuelty za hranice Španělska.

Zajímavé bude sledovat počínání zástupců české cyklistiky. Pro Štybara je právě Vuelta závodem, který z trojkoruny Grand Tours absolvoval nejčastěji. Letos pojede už popáté, přičemž před sedmi lety dokázal vyhrát etapu. Závodník stáje Deceuninck-Quick Step si ve Španělsku vynahradí absenci na Tour de France, o níž smolně přišel kvůli potížím s kolenem. Celkově je Štybarovým nejlepším výsledkem loňské 55. místo.

"Koleno už mě vůbec nelimituje," řekl Štybar v rozhovoru pro Radiožurnál. Přiznal ale, že se potýká s jinými problémy. "Aby toho ale nebylo málo, tak jsem dostal ještě zánět žaludku, z toho se také tak nějak dostávám. Při závodě mě to trochu limituje, protože žaludek to nestráví a nemůžu se pořádně najíst," uvedl Štybar.

Tour naopak letos okusil poprvé v kariéře Hirt a stejně jako v roce 2018, kdy jel ale Giro, absolvuje dva závody Grand Tours v sezoně. Při druhé účasti na Vueltě bude stejně jako už v září na Tour, kde obsadil 67. místo, bojovat ze všeho nejvíce o své další angažmá, neboť tým CCC se loučí s velkou cyklistikou. V těžké době koronavirové krize opustí stáj stejnojmenný hlavní sponzor, jehož se nepodařilo nahradit.

"Druhá polovina sezony byla nabitá a začínám to na sobě cítit, ale těším se na to, co se mi povede na Vueltě. Se závody takhle pozdě nemá zkušenosti nikdo, takže myslím, že bude zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet. Budu to brát den za dnem a uvidíme, co se nám povede," řekl Hirt na webu své stáje.

Největším favoritem na celkový triumf je obhájce prvenství Primož Roglič. Třicetiletý Slovinec byl druhý na Tour a počtvrté za sebou skončil na závodech Grand Tours v první čtyřce. Hned v závěsu za ním je týmový parťák ze stáje Jumbo-Visma Nizozemec Tom Dumoulin. Proti nim bude stát silný dvojblok stáje Ineos Richard Carapaz, Chris Froome.

Před pětatřicetiletým Froomem je hodně emotivní vystoupení. Z týmu, kde působí od roku 2010, po sezoně odejde. Již delší dobu je čtyřnásobný vítěz Tour domluvený na spolupráci s izraelskou stájí Start-Up Nation. Právě v britském týmu ale prožil největší úspěchy kariéry včetně vítězství na Vueltě (2011 a 2017) či Giru (2018).

Velký návrat po loňském těžkém zranění chtěl prožít už na Tour, ale nebyl nakonec mezi vyvolenými. Sám s odstupem přiznal, že správně, neboť do optimální formy mu ještě něco scházelo. "Mám pocit, že jsem za poslední dobu tohle manko hodně zmenšil, ale teprve uvidíme, jak na tom doopravdy jsem," řekl Froome na dnešní tiskové konferenci.

Podobně jako i jiné sportovní akce konané v současné době čekají i Vueltu a cyklistické fanoušky ve spojení s koronavirovou krizí zásadní opatření, jimiž se musí řídit. Přísně omezen bude přístup ke startu, cíli i na některá slavná stoupání v horských etapách. Počty diváků budou organizátoři striktně regulovat.

Program 75. ročníku cyklistického závodu Vuelta: Úterý 20. října - 1. etapa: Irun - Arrate, 173 km, Středa 21. října - 2. etapa: Pamplona - Lekunberri, 151,6 km, Čtvrtek 22. října - 3. etapa: Lodosa - La Laguna Negra-Vinuesa, 166,1 km, Pátek 23. října - 4. etapa: Garray - Ejea de los Caballeros, 191,7 km, Sobota 24. října - 5. etapa: Huesca - Sabiñánigo, 184,4 km, Neděle 25. října - 6. etapa: Biescas - Col du Tourmalet (Fr.), 136,6 km, Pondělí 26. října - volný den, Úterý 27. října - 7. etapa: Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia, 159,7 km, Středa 28. října - 8. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164 km, Čtvrtek 29. října - 9. etapa: Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 157,7 km, Pátek 30. října - 10. etapa: Castro Urdiales - Suances, 185 km, Sobota 31. října - 11. etapa: Villaviciosa - Alto de La Farrapona, 170 km, Neděle 1. listopadu - 12. etapa: La Pola Llaviana - Alto de l'Angliru, 109,4 km, Pondělí 2. listopadu - volný den, Úterý 3. listopadu - 13. etapa: Muros - Mirador de Ézaro, časovka jednotlivců, 33,7 km, Středa 4. listopadu - 14. etapa: Lugo - Ourense, 204,7 km, Čtvrtek 5. listopadu - 15. etapa: Mos - Puebla de Sanabria, 230,8 km, Pátek 6. listopadu - 16. etapa: Salamanca - Ciudad Rodrigo, 162 km, Sobota 7. listopadu - 17. etapa: Sequeros - Alto de La Covatilla, 178,2 km, Neděle 8. listopadu - 18. etapa: Hipódromo de la Zarzuela - Madrid, 124,2 km. Celkem: 2882,8 km.