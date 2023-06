V Irsku chtějí identifikovat stovky dětí z masového hrobu u církevního domova

Dublin - Úřady v Irsku se chystají exhumovat a identifikovat stovky těl dětí, které se staly oběťmi špatného zacházení a zanedbání péče v jedné z nechvalně proslulých institucí provozovaných katolickou církví ve městě Tuam. Napsal o tom list The Guardian. V hromadném hrobě na pozemku sirotčince a domova pro svobodné matky, který vedl řád sester z Bon Secours, skončilo mezi lety 1925 až 1961 nejméně 796 dětí. Archeologové, antropologové a vyšetřovatelé se budou pokoušet pomocí vzorků DNA oběti ztotožnit, pak je chtějí řádně pohřbít.

O utrpení svobodných matek, které v katolickém Irsku často končily v internaci v církevních domovech, kde jim jeptišky děti odebíraly a využívaly mladé ženy na nucené práce, se začalo mluvit teprve v 90. letech. Odhalení o masovém hrobě v Tuamu, které učinila místní historička Catherine Corlessová, patřilo k nejvíce šokujícím důkazům letité kruté praxe. Mnoho dětí, které jeptišky nechaly zemřít, se pohřbívalo bez úmrtních listů a těla končila i v odpadní jímce na pozemcích domova.

"Vždycky jsem Tuam vnímal jako skvrnu na svědomí národa. Fakt, že s pozůstatky dětí se zacházelo tak bezcitně dokonce i po smrti, je hluboce znepokojivý," uvedl ministr pro záležitosti dětí Roderic O’Gorman. Podle něj forenzní tým udělá všechno pro to, aby ostatky vyjmul, identifikoval porovnáním s DNA případných žijících příbuzných a řádné pohřbil. "Bude to jedna z nejsložitějších akcí tohoto druhu na světě," dodal.

Podle Corlessové, která o případu začala mluvit a nakonec díky analýze potvrdila, že ostatky pocházejí z let, kdy na místě jeptišky provozovaly domov pro svobodné matky zrušený v roce 1961, by měla exhumace přinést třeba odpověď na otázku, jak děti zemřely. "S těmi dětmi se zacházelo jako ze zbožím. Ty hezčí byly určeny k adopci - a na těch se vydělávaly peníze. Ty nemocné se nechaly zemřít," řekla.

Historička uvedla, že exhumaci se podařilo prosadit navzdory názoru mnoha lidí, že by se případ už neměl rozviřovat a že by stačilo oběti uctít pamětní deskou. "Tady mají odpočívat v pokoji? Vždyť to byla odpadní jímka, dostaňme je odtamtud. Je potřeba celé místo odkrýt a napravit škody. Lidé v Irsku se musejí dozvědět, co se tady stalo," citoval Corlessovou list The Guardian. Podle ní by to mělo poskytnout fakta i kvůli tomu, že se církev snažila svůj podíl viny popírat a bagatelizovat jej. "Stal se kvůli tomu ze mě odpůrce církve. Obrátili se ke mně zády a lhali," dodala.

V irských církevních domovech pro svobodné matky a děti zemřelo v minulém století na 9000 dětí, uvedla v roce 2021 zpráva irské vlády, která se poté omluvila za to, že zločinnému jednání v církevních institucí dlouho jen přihlížela.