V Íránu začaly tři dny pietních akcí za zabitého Solejmáního

Teherán - Davy truchlících lidí v černém se sešly ve městě Ahváz na jihozápadě Íránu na smutečním průvodu za velitele elitních jednotek Kuds Kásema Solejmaního, který spolu s dalšími devíti lidmi přišel v pátek o život při americkém raketovém útoku nedaleko iráckého Bagdádu. Jeho tělo bylo po sobotním smutečním procesí v Iráku přepraveno do Íránu dnes brzy ráno, pohřben má být v úterý v rodném městě Kermán.

O Ahváz íránská a irácká armáda sváděly tvrdé boje za války mezi těmito dvěma zeměmi v 80. letech minulého století. Podle íránských médií se právě tehdy poprvé osvědčily Solejmaního vojenské schopnosti. Letadlem byly do Ahvázu přivezeny také pozůstatky Abú Mahdího Muhandise, který rovněž zemřel při pátečním útoku a který byl zástupcem velitele vlivných iráckých Lidových mobilizačních sil (PMF) podporovaných Íránem. PMF uvedly, že íránské úřady provedou testy DNA všech obětí atentátu.

Ještě dnes má být generálovo tělo převezeno do šíitského posvátného města Mašhad na severovýchodě země, odtud v pondělí do Teheránu a v úterý pak do Kermánu. Americká televize CNN připomíná, že zatímco pro Spojené státy je Solejmání terorista, mnoho Íránců ho považuje za hrdinu. Nicméně mezi některými lidmi panují obavy z možné války s velmocí, jakou jsou USA. Íránští poslanci na dnes začínající schůzi parlamentu přišli oblečení v černých košilích a vykřikovali protiamerická hesla. Nákupní centra zůstanou v pondělí, posledním dnu třídenního smutku vyhlášeného v Íránu i Iráku, zavřená. Univerzita v Teheránu přesunula termíny zkoušek.

Muhandisovy pozůstatky budou po testech DNA převezeny do iráckého Nadžafu, jednoho z šíitských posvátných měst.

Konzervativní generál Solejmaní byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie, takzvaných zástupných válek, kdy Teherán namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů v širším blízkovýchodním regionu. Írán za jeho smrt slibuje Američanům tvrdou pomstu.

Agentura AP napsala, že není jasné, kdy Teherán odvetu podnikne a jakou bude mít podobu, je prý však pravděpodobné, že přijde až po skončení třídenního smutku vyhlášeného v Iráku i Íránu. Pozornost se zaměřuje především na Irák, kde Teherán a Washington od invaze v čele s Američany z roku 2003 soupeří o vliv. Jedna z Íránem podporovaných milicí působících v Iráku vyzvala příslušníky iráckých bezpečnostních sil, aby se od dnešního večera nepřibližovali do vzdálenosti menší než jeden kilometr od základen využívaných Američany. Nicméně američtí vojáci na vojenských stanovištích působí vždy s iráckými kolegy.

Irácká vláda, která je blízkým spojencem Íránu, americký úder proti Solejmánímu odsoudila jako útok na svoji suverenitu. Čelí nátlaku, aby ze země vypověděla 5200 amerických vojáků, kteří tam pomáhají zabránit obrození Islámského státu.

Násilná smrt jednoho z nejvlivnějších mužů íránského režimu prohloubila už tak velké napětí mezi Spojenými státy a Íránem, které si v posledních měsících vyměňovaly útoky a výhrůžky. Americký prezident Donald Trump v sobotu na twitteru napsal, že po případné odvetě ze strany Teheránu má Washington seznam 52 íránských cílů, na které může "velmi rychle a velmi tvrdě" zaútočit.

Íránci podle šéfa Bílého domu "hovoří velmi směle" o pomstě za smrt Solejmáního, který byl "jejich teroristickým vůdcem" a "právě zabil jednoho Američana a zranil mnoho dalších, nemluvě o všech těch lidech, které zabil během svého života, včetně stovek íránských demonstrantů". Podle Trumpa Solejmání "už útočil na naše velvyslanectví a připravoval se na další údery na jiných místech".

Podle amerického prezidenta dělá Teherán mnoho let jen problémy. "Budiž toto VAROVÁNÍM, že když Írán zaútočí na Američany nebo americký majetek, vytipovali jsme 52 íránských míst," uvedl Trump na twitteru. Některé z vytipovaných cílů jsou podle něj velmi důležité pro Írán a íránskou kulturu. "Tyto cíle a Írán samotný zasáhneme velmi rychle a velmi tvrdě. USA si nenechají líbit žádné další hrozby," dodal Trump.

Podle šéfa britské diplomacie Dominica Raaba měly Spojené státy v případě útoku na Solejmáního právo na sebeobranu, řekl to v rozhovoru s BBC.

Na otázku, zda bylo legální Solejmáního zabít, dnes britský ministr zahraničí Raab odpověděl, že "existuje právo na sebeobranu". Solejmáního, který stál v čele elitních jednotek Kuds, britský ministr označil za "hrozbu pro region" a připomněl, že "měl v popisu práce vedení zástupných válek a využívání milicí (za hranicemi Íránu) k útoku na západní země". Raab ale také opět zdůraznil ale, že "válka není v ničím zájmu".