V Íránu začaly parlamentní volby, Chameneí již hlasoval

Teherán - V Íránu začaly parlamentní volby. Hlasovat v nich může 58 milionů Íránců, podle odhadů by ale účast nakonec mohla být jen padesátiprocentní. Mezi prvními svůj hlas do urny vhodil duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, informovala dnes agentura AFP. Voliče vyzval, aby do volebních místností dorazili brzy.

"Hlasovat je náboženskou povinností... která rovněž zaručí íránské národní zájmy," řekl po odevzdání svého hlasu Chameneí. "Vyzývám Íránce, aby hlasovali co nejdříve," dodal.

Volební místnosti se otevřely v 05:30 SEČ a budou otevřené do 15:30 SEČ s možností prodloužení do 21:30 SEČ. Hlasy se budou sčítat ručně. Konečné výsledky mohou být ohlášeny za tři dny, předběžné se ale očekávají dříve.

Islámské poradní shromáždění má 290 členů, z nichž 285 se volí přímo, pět míst je určeno menšinám. O křesla se původně ucházelo přes 14.000 lidí, ale znalci islámského práva z Rady dohlížitelů téměř polovinu vyřadili. Opozice i někteří stoupenci reforem proto vyzvali k bojkotu voleb.