V Íránu přibylo za den skoro 3000 případů, Čína hlásí pokles

Teherán/Peking - Írán má podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví potvrzených více než 32.300 případů koronaviru a 2378 mrtvých. Za 24 hodin tak přibylo téměř 3000 nakažených a počet úmrtí se zvýšil o 144. Pevninská Čína ohlásila pokles nových případů nákazy koronavirem ze středečních 67 na 55 ve čtvrtek. Hongkong dnes ohlásil dalších 65 nakažených koronavirem, což je zatím největší zaznamenaný denní nárůst v této čínské poloautonomní provincii.

V Íránu přibylo za jeden den skoro 3000 případů koronaviru

Írán má podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví potvrzených více než 32.300 případů koronaviru a 2378 mrtvých. Za 24 hodin tak přibylo téměř 3000 nakažených a počet úmrtí se zvýšil o 144. Ministerstvo oznámilo, že registruje koronavirus u 32.332 lidí, zatímco ve čtvrtek jich bylo přes 29.400. Za jediný den tak v Íránu, který má v blízkovýchodním regionu nejvíce případů infekce, přibylo 2926 nakažených. Počet nových úmrtí se ve srovnáním se čtvrtkem nepatrně snížil - ze 157 na dnešních 144.

"Za minulých 24 hodin jsme zaznamenali 2926 nových případů", takže je v zemi 32.332 nakažených, sdělil na tiskové konferenci mluvčí ministerstva zdravotnictví. Dodal, že z těch, kteří byli hospitalizováni, se 11.133 lidí uzdravilo.

Írán byl po čtvrtku podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse na sedmém místě nejpostiženějších zemí, novým údajem nyní předstihl Francii.

Armáda zřídila na teheránském výstavišti provizorní nemocnici s 2000 lůžky. Má tři sekce a několik oddělení, kde lze pacienty izolovat. Podle agentury AP trvalo zřízení nemocnice pouze 48 hodin a zařízení má ulehčit přetíženým nemocnicím v hlavním městě. Využívat se bude hlavně pro pacienty, kteří se zotavují z nemoci COVID-19. První tam mají být převezeni příští týden.

Íránské úřady ve snaze bránit šíření koronaviru uzavřely města a zakázaly lidem vyjíždět do jiných měst. V zemi ale ještě doznívají oslavy perského nového roku a Íránci se těší na slavnost sízdabedar. Tento svátek se slaví 13. dne prvního měsíce perského

Hongkong má rekordní růst nakažených, více než pevninská Čína

Hongkong dnes ohlásil dalších 65 nakažených koronavirem, což je zatím největší zaznamenaný denní nárůst v této čínské poloautonomní provincii. Denní rekord evidují rovněž Filipíny, kde počet nakažených vzrostl o 96 na celkových 803. Dalších devět lidí tam přitom nemoci COVID-19 podlehlo. Japonská prefektura Tokio ohlásila 40 nových případů, zatímco vietnamské úřady uvedly, že hodlají udržet počet nakažených v zemi do 1000. Dalších 130 infikovaných zaznamenala Malajsie, která je nejhůře zasaženou zemí v jihovýchodní Asii.

Nárůst nových případů v Hongkongu je za čtvrtek vyšší, než kolik za stejný den ohlásila celá pevninská Čína, do níž kromě Hongkongu nespadá také Macao. Z nově infikovaných jich 41 nedávno přicestovalo ze zahraničí, zbylí se však zřejmě nakazili na území provincie.

Podle agentury Reuters zažívají místní hotely po ekonomickém šoku značný nárůst poptávky. Řada obyvatel v nich totiž tráví nařízených 14 dnů karantény. Hongkong má jedny z nejdražších cen nemovitostí na světě a většina lidí tam proto žije v malých bytech, kde se nemohou v případě podezření na nákazu dostatečně izolovat od svých blízkých.

V Malajsii vystoupal počet infikovaných na 2161, což je nejvíce ze všech zemí v regionu. Nemoc COVID-19 si tam vyžádala již 26 obětí. Místní vláda dnes oznámila vládní stimulační balíček o hodnotě 250 miliard ringgitů (1,42 bilionu korun), který by měl zmírnit dopady epidemie na místní ekonomiku.

Vietnam k dnešnímu dni eviduje zatím 150 nakažených koronavirem. "Podařilo se nám izolovat epicentra a dokonce i případná epicentra... Jsme odhodlaní udržet čísla případů COVID-19, aby nedosáhla 1000," prohlásil místní vicepremiér. Hanoj od soboty omezí domácí lety a zakáže na dva týdny veřejná shromáždění. Již dříve přitom země zakázala vstup všem cizincům, zrušila mezinárodní lety a uvalila na desítky tisíc lidí karanténu.

Dalších 40 nakažených koronavirem dnes oznámila prefektura Tokio, do níž spadá i stejnojmenná mnohamilionová japonská metropole. Místní guvernérka přitom vyzvala občany, aby tento víkend zůstali doma a celkově omezili vycházky na veřejnosti až do 12. dubna. Obyvatele také vybídla, aby letos nechodili pozorovat kvetoucí třešně sakury, což je v Japonsku velice oblíbená jarní činnost. Kvůli oznámeným restrikcím vypukla v japonské metropoli navzdory snahám úřadů o zklidnění situace nákupní horečka.

Čína opět hlásí pokles nových případů

Pevninská Čína ohlásila pokles nových případů nákazy koronavirem ze středečních 67 na 55 ve čtvrtek. Až na jednu výjimku z provincie Če-ťiang na východě země se všechny nové případy týkají lidí, kteří přicestovali ze zahraničí. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi. Z nejlidnatější země světa se koronavirus začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí planety.

Pevninská Čína nezahrnuje Hongkong a Macao. Celkem se v ní koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo 81.340 lidí. Z nich 3292 zemřelo. To je o pět více než o den dříve.

Největší obavy úřadů nyní budí "dovezené" případy koronaviru, což jsou většinou čínští občané, vracející se do vlasti. Peking nařídil čínským aerolinkám, aby v případě mezistátních letů od 29. března zachovaly jen jediný let týdně s dotyčnou cizí zemí. Zahraniční aerolinky také mají omezit lety do Číny na jeden týdně, přestože mnohé už přestaly do Číny létat, uvedl Reuters. Dodal, že Čína podle ministerstva zahraničí od 28. března dočasně zakáže vstup do země cizincům s platnými čínskými vízy a povolením k pobytu.

Provincie Chu-pej s asi 60 miliony obyvateli, kde se koronavirus nejprve objevil koncem loňského roku, oznámila, že nemá žádný nový případ nákazy, a to den po zrušení dvouměsíční izolace.

Nákaze už více lidí než v Číně podlehlo v Itálii a Španělsku. V počtu nakažených Čínu předstihly Spojené státy.

Jižní Korea dnes ohlásila 91 nových případů nákazy, čímž celkový počet stoupl na 9332. Zemřelo dalších osm lidí, čímž celkový počet obětí dosáhl 139.