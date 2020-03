V Íránu je koronavirem nakaženo přes 12.700 lidí, mrtvých je 611

Řím - Novým koronavirem je v Íránu nakaženo více než 12.700 lidí, zhruba o 1300 více než v pátek. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví to dnes uvedla íránská státní televize. Na onemocnění způsobené koronavirem v zemi do dneška zemřelo 611 lidí. To je ve srovnání s páteční bilancí o 97 více.

Íránská státní televize uvedla, že je v zemi potvrzeno 12.729 nakažených, což je nejvíce v oblasti Blízkého východu. Mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví oznámil, že za posledních 24 hodin přibylo 1365 nových případů nákazy.

Podle aktuálních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je ve 129 zemích a územích koronavirem nakaženo přes 142.000 lidí. Koronavirus, který se šíří od konce loňského roku z Číny, podle WHO zabil už 5388 lidí. Na Čínu připadá více než 81.000 případů nákazy a přes 3000 mrtvých.