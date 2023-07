V Iráku vnikli demonstranti na švédskou ambasádu, Bagdád vypověděl velvyslankyni

Demonstranti pronikají do areálu švédského velvyslanectví v Bagdádu 20. července 2023.

Demonstranti pronikají do areálu švédského velvyslanectví v Bagdádu 20. července 2023. ČTK/AP/Ali Jabar

Bagdád/Stockholm/Praha - Kvůli další protestní akci před iráckou ambasádou ve Švédsku, jejíž pořadatel hrozil pálením koránu, se dnes strhla diplomatická bouře mezi Stockholmem a Bagdádem. Akci švédské úřady povolily s odkazem na svobodu slova. Její dva účastníci nakonec korán nespálili, ale pošlapali ho, informovala agentura Reuters. Kvůli tomuto dalšímu chystanému pálení koránu demonstranti v Bagdádu přes úsvitem vnikli do areálu švédské ambasády a založili tam menší požár. Irácká vláda také pohrozila přerušením styků se Švédskem a vypověděla ze země švédskou velvyslankyni, což zdůvodnila opakovanými incidenty znesvěcování koránu s povolením švédské vlády.

Stovky lidí, zejména příznivců iráckého šíitského duchovního Muktady Sadra, nad ránem pronikly do areálu švédské ambasády v Bagdádu. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět, jak desítky mužů přelézají plot kolem velvyslanectví. Výtržníci vnikli i do budovy. Personál švédského velvyslanectví, stejně jako finského, které leží v těsném sousedství, byl včas evakuován a nikomu se nic nestalo, uvedla televize Al-Džazíra.

Stockholm pak obvinil irácké úřady z nedbalosti, protože nedokázaly diplomatickou misi ochránit. Ministr zahraničí Tobias Billström v prohlášení uvedl, že útok na ambasádu je "zcela nepřijatelný", a povolal si iráckého chargé d'affaires. Útok na švédskou ambasádu odsoudily také Spojené státy, podle kterých irácké bezpečnostní složky měly incidentu zabránit.

Rovněž české ministerstvo zahraničí útok na budovu ambasády odsoudilo. "Ostře odsuzujeme opakované útoky na velvyslanectví Švédska v Bagdádu. Narušení bezpečnosti a integrity diplomatických zastoupení je nepřijatelné a jde o zodpovědnost hostující země," uvedla česká diplomacie na twitteru.

Výtržnosti na švédské ambasádě v Bagdádu odsoudila také Evropská unie, která vyzvala k ochraně diplomatických misí v Bagdádu. "Očekáváme rychlé přijetí nezbytných bezpečnostních opatření ze strany iráckých úřadů, aby se zabránilo dalším incidentům, a pohnání pachatelů tohoto útoku k odpovědnosti," uvedla EU. "Doufáme v rychlý návrat k normálu ve vztazích mezi Irákem a Švédskem, uvádí se též v krátkém prohlášení.

Irácké ministerstvo zahraničí slíbilo, že událost pečlivě vyšetří. Irácká vláda ale vzápětí pohrozila přerušením diplomatických styků se Švédskem, pokud švédské úřady znovu umožní veřejné pálení koránu. Ještě před zahájením protestu ve Stockholmu Bagdád oznámil, že zemi musí opustit švédská velvyslankyně Jessica Svärdströmová; Iráčané zároveň povolali zpět do vlasti svého diplomatického zástupce ve Švédsku. Švédská telekomunikační firma Ericsson přijde o licenci, která jí umožňuje podnikat v Iráku, informovala agentura Reuters. Irácký premiér Muhammad Súdání uvedl, že Bagdád postupuje s ohledem na opakované případy "znesvěcování posvátného koránu" a také pálení irácké vlajky a další útoky na náboženské symboly.

Útok na švédské velvyslanectví se odehrál ve stejný den, na který irácký uprchlík Salwan Momika naplánoval novou protestní akci před iráckým velvyslanectvím ve Stockholmu. Avizoval, že chce stejně jako v červnu pálit výtisk koránu a také iráckou vlajku. Demonstraci švédské úřady povolily a policie na ni dohlížela. Dorazil pouze pořadatel Momika a jeden další člověk; desítky lidí a také novinářů přihlížely zpoza policejních zábran. Momika poblíž velvyslanectví korán pošlapal a kopal do něj; pošlapal také iráckou vlajku a fotografie Sadra a íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedla s odvoláním na svědky agentura Reuters.

Momika, jehož některá média označují za křesťana, už na konci června spálil několik stránek koránu před největší mešitou ve Stockholmu. To vyvolalo v Iráku i v dalších převážně muslimských zemích protesty. Ve středu irácké ministerstvo zahraničí Švédsko vyzvalo, aby pálení koránu zabránilo.

Švédská policie povolila dnešní akci ve Stockholmu kvůli svobodě shromažďování, zdůraznila ale, že to neznamená, že schvaluje to, co se tam stane. "Ústava říká, že musí být splněno mnoho podmínek, aby mohlo být někomu zakázáno organizovat shromáždění," řekl dnes podle AFP Ola Österling ze stockholmské policie.