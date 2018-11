Ilustrační foto - Iráčtí forenzní experti zkoumají 12 údajných masových hrobů, které byly objeveny u Tikrítu a mohly by obsahovat těla až 1700 vojáků zabitých loni v létě radikály z hnutí Islámský stát (IS). Hroby se nacházejí nedaleko bývalé americké vojenské základny Speicher, uvedla agentura Reuters. Odborníci se k nim mohli dostat poté, co byl Tikrít před pár dny osvobozen od islamistů. ČTK/AP/neuveden