V internetovém formátu začal filmový festival Sundance

Washington - Ve virtuálním formátu začal ve čtvrtek večer místního času v USA 37. ročník festivalu nezávislých filmů Sundance. Akce založená hercem Robertem Redfordem se koná v horském středisku Park City v Utahu, avšak bez obvyklých diváckých davů. Přesto budou moci lidé na celém světě až do 3. února on-line zhlédnout přes 70 celovečerních filmů pocházejících z 29 zemí.

Zájemci si mohli koupit vstupenky na celý festival nebo na jediný den, až do 2. února si pak lze koupit přístup na jedno promítání.

Festival zahájil ve světové premiéře americký dokument In the Same Breath (Jedním dechem). Jeho režisérka Nanfu Wangová, narozená v Číně, v něm poskytuje pohled na to, jak na epidemii covidu-19 reagovaly úřady v Číně a jak v USA.

Své projekty letos představí mnoho hollywoodských hvězd. Jedna z nich Robin Wrightová, známá ze seriálu Dům z karet, ve svém režijním debutu natočila film Land. Hraje v něm hlavní postavu právničky, která po životní ráně odejde žít do divoké přírody ve Wyomingu. Podobně britská herečka Rebecca Hallová poprvé režírovala a na festivalu představí svůj film Passing, založený na stejnojmenném románu Američanky Nelly Larsenové a pojednávající o životě černošek v New Yorku ve 20. letech.

V soutěži mezinárodních snímků se představí kromě jiných Human Factors, natočený v dánsko-německo-italské koprodukci. Režisérem i scenáristou snímku o rodinném dramatu je Ital Ronny Trocker.

Festival Sundance bývá pro méně známé tvůrce příležitostí najít distributory i širší publikum. Letos se v novém formátu koná nejen promítání, ale také rozhovory s filmaři a další akce plánované do několika amerických měst. V Los Angeles se například mělo konat promítání pro diváky, kteří měli sedět v autech, ale vzhledem ke stále vysokým kalifornským počtům nemocných s covidem-19 byla akce zrušena.

Úspěchem minulých ročníků festivalu byl například film Záhada Blair Witch, jehož natočení stálo necelých 30.000 dolarů, ale tržby se pak pohybovaly ve stovkách milionů dolarů. Úspěšný byl rovněž film Chlapectví, který vznikal 12 let, nebo thriller Uteč.

Vítězem loňského ročníku byl životopisný film Minari režiséra korejského původu Lee Isaaka Chunga o životě korejských imigrantů v Arkansasu. O tomto snímku se hovoří jako o možném uchazeči o letošního Oscara.