V Indonésii nalezli kusy havarovaného letadla a lidských těl

Členové indonéské National Search and Rescue Agency (BASARNAS) stojí kolem pytle s částí trosek letadla, které v sobotu 9. ledna 2021 havarovalo krátce po startu z Jakarty. ČTK/AP/Dita Alangkara

Jakarta - Indonéští potápěči dnes nalezli v Jávském moři části trupu letadla, které se v sobotu krátce po startu z Jakarty ztratilo z radarů s 62 lidmi na palubě. Policie přitom dříve oznámila, že ve vodě nalezla také kusy lidských těl, oblečení a trosky, napsala agentura AP.

"Dostali jsme od potápěčů zprávy, že viditelnost ve vodě je dobrá, což umožnilo nalézt některé části letadla," řekl vysoce postavený armádní činitel Hadi Tjahjanto. "Jsme si jisti, že je to místo, kde letadlo havarovalo," dodal s tím, že se podařilo nalézt části trupu, na nichž byly patrné registrační značky stroje. Trosky se nachází v hloubce asi 23 metrů. Záchranná akce nadále pokračuje.

Místní policie dříve informovala, že mezi ostrovy Lancang a Laki nalezla kusy lidských těl, oblečení a trosky.

Podle AP stále není jasné, co havárii Boeingu 737-500 aerolinky Sriwijaya Air letícího z Jakarty do města Pontianak v západní části ostrova Borneo způsobilo. Místní rybáři pouze médiím sdělili, že v sobotu odpoledne poblíž místa nehody slyšeli explozi. "Slyšeli jsme něco vybuchnout, mysleli jsme, že je to bomba nebo cunami, protože jsme následně viděli velký stříkanec vody," řekl jeden z nich. Podle dalšího v době havárie silně pršelo a celkově panovalo velmi nepříznivé počasí.

Šéf aerolinek Sriwijaya Air prohlásil, že letadlo bylo po technické stránce v pořádku a ještě v sobotu před nehodou podniklo další let. Jednalo se přitom o 27 let starý stroj, který dříve sloužil ve Spojených státech.

Letoun zmizel z obrazovek radarů čtyři minuty po startu ve 14:40 místního času (08:40 SEČ). Na palubě bylo podle indonéského ministra dopravy 56 pasažérů včetně sedmi dětí a šest členů posádky.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček již dříve na twitteru uvedl, že v letadle nebyl žádný občan ČR.

Dopravní neštěstí včetně leteckých jsou v Indonésii poměrně častá. Na vině je podle serveru BBC přeplněnost spojů, stárnoucí infrastruktura a nedostateční bezpečnostní normy.

V Indonésii se v říjnu 2019 zřítil do Jávského moře letoun Boeing 737 MAX indonéské letecké společnosti Lion Air. Na palubě stroje, který také odletěl z Jakarty, tehdy zahynulo 189 lidí. O pět měsíců později se zřítil další Boeing 737 MAX, který patřil společnosti Ethiopian Airlines. Boeing v reakci na obě nehody odstavil tento model na celém světě z provozu.