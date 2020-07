V Indii zemřelo přes 30.000 nakažených, v USA přes 144.000

Washington/La Paz/Dillí - Ve Spojených státech zemřelo třetí den řadě více než tisíc lidí s onemocněním covid-19, desátým dnem v řadě přibylo přes 60.000 nakažených. Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin 59.961 nových případů nákazy koronavirem, Mexiko rekordních 8438. V Bolívii kvůli šíření viru opět odložili volby. Počet lidí, kteří v Indii zemřeli s koronavirem, překročil 30.000. Indie tak co do počtu úmrtí předstihla Francii a je ve světě šestá.

V USA třetí den v řadě zemřelo přes 1000 lidí s covidem

Ve Spojených státech bylo ve čtvrtek třetím dnem za sebou nahlášeno více než 1100 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Vyplývá to z dat, které dnes zveřejnila agentura Reuters či deník The New York Times (NYT). Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) v USA desátým dnem v řadě přibylo více než 60.000 nakažených koronavirem a souhrnná bilance se tak dostala nad čtyři miliony případů.

Poslední milion nakažených země zaregistrovala za pouhých šestnáct dní, tedy opět rychleji než předchozí milion. Průměrný denní přírůstek bilance se v posledním týdnu stabilizoval lehce nad 65.000 případy, tedy zhruba na trojnásobné úrovni oproti stavu z poloviny června. Od té doby výrazně narostl také podíl pozitivních nálezů mezi prováděnými testy, jakož i počet nakažených pacientů v nemocnicích.

Nákaza je podle médií stále na vzestupu asi ve čtyřicítce z celkových 50 amerických států. Ve čtvrtek počet odhalených nákaz na úrovni celých USA znovu narostl přibližně o 70.000, uvádí NYT. Dosavadním rekordem je 75.000 případů ohlášených minulý čtvrtek.

Po červnovém prudkém nárůstu infekcí začala ve druhém červencovém týdnu stoupat i křivka znázorňující vývoj bilance obětí, ačkoli stále zůstává výrazně pod úrovní pozorovanou při dubnovém vrcholu epidemie. Nově podle Reuters přibylo 1118 mrtvých, tedy podobný počet jako v úterý a ve středu. S covidem-19 už v USA podle oficiálních statistik zemřelo více než 144.000 lidí.

"Ještě několik týdnů neuvidíme pokles v hospitalizacích a úmrtích, protože jsou to (oproti statistice nákaz) opožděné ukazatele," uvedl náměstek amerického ministra zdravotnictví Brett Giroir. Má nicméně za to, že epidemická situace se v USA začíná zlepšovat. "Musíme se držet zmírňujících opatření: Noste roušky, vyhýbejte se davům," vzkázal Američanům.

Vývoj z posledních týdnů donutil většinu amerických států přehodnotit plány kolem uvolňování karanténních opatření a na lokální úrovni se znovu objevila i omezení pohybu obyvatel. Guvernéři více než 30 států v jistém rozsahu nařídili povinné nošení roušek a začíná být zřejmé, že velká část základních a středních škol ani po letních prázdninách neobnoví v plné míře prezenční výuku.

Nejhorší situace je v USA nyní na jihu a západě země. Rekordní denní přírůstky počtu nakažených ve středu oznámily Texas, Kalifornie, Alabama, Idaho a Florida. Podle agentury Reuters padly během července dosavadní rekordy v denním přírůstku nakažených celkem v 17 amerických státech.

V Alabamě, kde žije asi pět milionů lidí, se rekord přepisoval i ve čtvrtek, když přibylo 2390 případů infekce. Nejvyšší přírůstek bilance nakažených ohlásili také na Havaji, v Indianě, Missouri a Novém Mexiku, zatímco Florida a Tennessee zaznamenaly nové maximum v počtu nahlášených obětí covidu-19.

Spojené státy mají zdaleka nejvyšší bilanci nákaz i úmrtí ze všech zemí na světě. Skutečný počet lidí, kteří se v zemi virem SARS-CoV-2 nakazili, je přitom pravděpodobně výrazně vyšší než evidované čtyři miliony případů. Testování vzorků na protilátky prováděné Střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) naznačilo, že v některých regionech mohl být na jaře počet infikovaných i desetinásobný oproti oficiálním statistikám.

V Latinské Americe přibývá nakažených, v Bolívii odložili volby

Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin 59.961 nových případů nákazy koronavirem. S covidem-19 v zemi zemřelo již více než 84.000 lidí. Pandemie sužuje i další latinskoamerické země. Rekordní počet nakažených za den hlásí Mexiko, rekordní počet úmrtí za den eviduje Kolumbie. V Bolívii kvůli koronaviru opět odložili prezidentské a parlamentní volby, informovala dnes agentura Reuters.

Celkem se v Brazílii, která má zhruba 210 milionů obyvatel, nakazilo koronavirem už více než 2,28 milionu lidí. Úmrtí s covidem-19 za 24 hodin přibylo 1311 na celkových 84.082.

Po Spojených státech s více než čtyřmi miliony infikovaných je Brazílie druhou nejpostiženější zemí světa. V žebříčku americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) za nimi následují Indie, Rusko, Jihoafrická republika, Peru Mexiko a Chile. Co do počtu mrtvých zůstávají na prvních dvou příčkách USA a Brazílie, třetí je ovšem Británie následovaná Mexikem, Itálií a Francií.

Mexiko dnes oznámilo, že zaznamenalo rekordní denní přírůstek počtu nakažených koronavirem. Za posledních 24 hodin jich přibylo 8.438. Celkem se tak nákaza v zemi s téměř 130 miliony obyvatel prokázala již u více než 370.000 lidí. S covidem-19 zemřelo v Mexiku 41.908 osob. Zástupce vlády přitom na tiskové konferenci opět připomněl, že skutečný počet nakažených je pravděpodobně ještě mnohem vyšší.

V Kolumbii ve čtvrtek zaregistrovali rekordních 315 úmrtí s covidem-19. Třetina lidí, kteří zemřeli po nákaze koronavirem, byla z Bogoty. Nemocnice v hlavním městě jsou podle agentury AFP obsazené z 91 procent. Celkem se v 50milionové Kolumbii koronavirem nakazilo přes 226.000 lidí. S covidem-19 jich zemřelo 7688.

Dramatická je situace také v Bolívii. Země s 11,5 milionem obyvatel má 64.000 potvrzených případů nákazy a více než 2300 mrtvých s covidem-19. Místní volební soud kvůli tomu ve čtvrtek už potřetí odložil prezidentské a parlamentní volby. Konat by se měly místo 6. září až 18. října. Původně se mělo o nové hlavě státu a složení parlamentu hlasovat přitom již 3. května.

Poslední prezidentské volby se v Bolívii konaly loni 20. října a podle nejvyšší volební instance je už v prvním kole vyhrál tehdejší prezident Evo Morales. Po vlně demonstrací a pod tlakem armády a policie nicméně Morales na svou funkci rezignoval a uprchl do zahraničí. Události v Bolívii označil za puč. Prezidentský úřad převzala Jeanine Áňezová, která si dala za úkol zorganizovat nové volby. Sama Áňezová se - stejně jako třetina její vlády - nakazila koronavirem.

Indie má již přes 30.000 úmrtí s covidem, je šestá na světě

Počet lidí, kteří v Indii zemřeli s koronavirem, překročil 30.000. Země tak v počtu úmrtí předstihla Francii a je ve světě šestá za USA, Brazílii, Británií, Mexikem a Itálií. Za posledních 24 hodin přibylo v Indii 740 obětí s covidem-19, informoval dnes deník The Guardian. Nových případů infekce bylo v Indii zaznamenáno za poslední den téměř 50.000 a celková bilance nakažených od začátku epidemie se přiblížila 1,3 milionu. V počtu infikovaných je Indie, která má 1,3 miliardy obyvatel, ve světě třetí za Spojenými státy a Brazílií.

Experti opakovaně upozorňují, že Indie provádí velmi málo testů na koronavirus a rozsah epidemie ve druhé nejlidnatější zemi světa je zřejmě mnohem větší, než vyplývá z oficiálních dat.

Podle testů protilátek u náhodného vzorku obyvatelstva, které byly provedeny v rámci vládní studie, prodělala nemoc covid-19 pravděpodobně již čtvrtina z 19,7 milionu obyvatel indické metropole Dillí. Oficiální počet infekcí v hlavním městě je přitom téměř čtyřicetkrát nižší.

Na počátku pandemie v březnu Indie vyhlásila přísná karanténní opatření, včetně celostátního zákazu vycházení, která značně postihla ekonomiku země a desítky tisíc lidí připravila o práci. Právě kvůli ekonomickým dopadům úřady karanténu po dvou měsících uvolnily a počet nakažených začal stoupat.

Rusko má více než 800.000 nakažených a přes 13.000 úmrtí

Rusko dnes překročilo hranici 800.000 potvrzených případů nákazy koronavirem a 13.000 úmrtí od začátku pandemie. Za uplynulý den přibylo 5811 nových případů a 154 úmrtí, o den dříve to bylo 5848 a 147 úmrtí. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 800.849 lidí. Z nich 13.046 nákaze podlehlo, což představuje 1,63 procenta ze všech nakažených. Uvedla to dnes agentura TASS s odvoláním na operativní štáb. Ten uvádí, že 588.774 pacientů se z covidu-19 již uzdravilo.

Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně, je Rusko čtvrtou nejvíce zasaženou zemí světa z hlediska absolutního počtu případů, a to po Spojených státech, Brazílii a Indii. V absolutním počtu úmrtí je na jedenácté příčce. Pokud se ale vezme v úvahu počet mrtvých se zřetelem k počtu obyvatel, pak je Rusko podle JHU nyní až na 39. místě.

Ruské oficiální údaje budí zejména v západních médiích pochybnosti. Někteří demografové předpokládají, že přesnější obrázek vznikne až porovnáním letošních údajů o úmrtnosti s předchozími lety.

V Rakousku ode dneška platí rozšířená povinnost nošení roušek

Kvůli nárůstu počtu nakažených platí v Rakousku ode dneška opět povinnost nosit roušku v obchodech s potravinami, zdravotnických zařízeních či na úřadech. Mimořádné kroky na jižních hranicích zaměřené na kontrolu osob přijíždějících z rizikových zemí byly ale kvůli právním nejasnostem odloženy, informovala agentura APA.

Nošení ochranných pomůcek je ode dneška v Rakousku povinné v supermarketech, řeznictvích a dalších obchodech s potravinami, dále v bankách, na úřadech, poštách, v nemocnicích, lékařských ordinacích či domovech s pečovatelskou službou. Povinnost platí také v kostelech při bohoslužbách, na kulturních akcích v uzavřených prostorech či na shromážděních, kde není možné udržovat vzájemný odstup alespoň jeden metr.

Dosud si Rakušané museli nasadit roušku při vstupu do lékáren, prostředků hromadné dopravy či taxíku. V nemocnicích, u lékaře či na kulturních akcích byly dosud tyto ochranné pomůcky doporučené.

Vláda rozhodla o zpřísnění koronavirových opatření v úterý. Ve středu je rozšířila také o povinnost nosit roušky na benzínových pumpách a v pekařstvích.

Podle ministerstva zdravotnictví v květnu a v červnu přibývalo denně méně než 50 nově infikovaných osob, v posledních třech týdnech ale přírůstků bylo téměř každý den více než sto. Ve čtvrtek zaznamenaly úřady 170 nově nakažených, čímž celková bilance stoupla na 20.099. S nemocí covid-19 zemřelo v Rakousku dosud 711 lidí. Nejhůře postiženým okresem je dolnorakouský Horn u hranic s Českem, kde na 10.000 obyvatel vychází 10,3 nakažených.

Kvůli právním nejasnostem se ale odsouvá původně plánované zpřísnění pravidel pro vstup osob z rizikových zemí. Vstoupit do Rakouska měli mít poleno pouze ti, kteří se prokáží negativním testem na koronavirus vystavený některou z laboratoří, jejichž certifikaci Rakousko uznává. Cestující si podle vládních plánů také neměli mít možnost vybrat mezi testem a 14denní karanténou - ta má být napříště povinná pro všechny přijíždějící z rizikových zemí. Zesílen má být i karanténní dohled. Opatření mělo dopadnout zejména na rakouské občany s původem v balkánských zemích, které momentálně zažívají druhou vlnu nákazy.

Odklad přichází poté, co ve středu rakouský ústavní soud rozhodl, že část vládních opatření proti šíření koronavirové nákazy byla v rozporu se základním zákonem.

V Německu přibylo 815 nakažených a deset mrtvých

V Německu ve čtvrtek přibylo 815 potvrzených případů nákazy koronavirem. S nemocí covid-19 zemřelo dalších deset lidí, a celková bilance zemřelých tak vzrostla na 9111. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI).

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, se od počátku epidemie nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila u 204.183 lidí. Zhruba 189.400 z nich se již uzdravilo. Ve srovnání se středou přibylo 500 zotavených.

Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se zde potvrdila u více než 50.000 lidí a 2619 jich s covidem-19 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje téměř 47.000 infikovaných a 1726 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5506 nakažených a 225 zemřelých.

Z hlediska počtu nakažených je Německo podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) celosvětově devatenácté, z hlediska počtu mrtvých s covidem-19 třinácté.