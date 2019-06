V Indii teploty stoupají k 50 stupňům Celsia, 36 lidí zemřelo

Dillí - Indie se potýká s vlnou veder, která si za poslední měsíc vyžádala nejméně 36 mrtvých. V metropoli Dillí bylo tento týden zaznamenáno 48 stupňů Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření. Ve státě Rádžasthán se rtuť teploměru vyšplhala dokonce na 50,6 stupně Celsia a přiblížila se tak celoindickému rekordu 51 stupňů z roku 2016. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Mezi oběťmi extrémně horkého počasí jsou podle indických médií i čtyři hinduističtí poutníci ve věku 69 až 81 let, kteří zemřeli v úterý v přeplněném vagonu bez klimatizace, když se vraceli vlakem z posvátného města Váránasí na severu země do jižního státu Kérala. Jeden pasažér z vlaku byl rovněž hospitalizován v kritickém stavu. Mnoho chudších Indů si nemůže dovolit cestovat v klimatizovaných vagonech, které jsou podstatně dražší, uvedl deník The Independent.

Stávající vlna veder si vynutila také uzavření řady škol a univerzit. Úřady opakovaně vyzvaly občany, aby se během dne, pokud možno, zdržovali uvnitř budov. V rozpálených městech se úřady snaží snižovat teplotu kropením ulic.

Experti na klimatické změny podle agentury Reuters zdůrazňují, že indická města musejí urychleně zavést opatření s cílem minimalizovat počet úmrtí a onemocnění způsobených stoupajícími teplotami. Jejich součástí by mělo být mimo jiné varování občanů prostřednictvím sms, zřízení ochlazovacích stanic a kontroly nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou bezdomovci a lidé z chudinských čtvrtí.

Květen a červen jsou obvykle nejteplejšími indickými měsíci, kdy teploty pravidelně přesahují 40 stupňů Celsia, než zemi ochladí monzunové deště.