V Humpolci se dnes hází oboustrannou sekerou, účastní se dřevorubci i studenti

Humpolec (Pelhřimovsko ) - Tři desítky lidí se dnes v Humpolci zapojily do finále soutěže v hodu oboustrannou sekerou Česká sekera. Hází se oběma rukama na střed terče vzdálený od nohou alespoň 6,1 metru. Zájem je poslední roky stálý, zúčastňuje se 35 až 40 lidí všech profesí, dřevorubci i studenti. Letos byla v parku Stromovka obsazená i juniorská kategorie. ČTK to řekl organizátor akce Jiří Vorlíček.

Soutěž je oblíbená dřevorubecká disciplína. Sekera se při hodu otočí o jednu otáčku a zasekne se do terče, jehož střed je ve výši 1,5 metru. "Soutěž dospěla do fáze, že se hází strašně přesně, mezikruží jsou už jenom po pěti centimetrech. Dřív to bývalo deset, byl větší prostor bodovat. Dnes je špička pět, sedm lidí, kteří můžou kdykoli vyhrát," řekl Vorlíček.

Na soutěže chodí stovky návštěvníků. Závodí lidé všech profesí. "Účetní, prodavačka, studenti, dřevorubec, člověk, který má dřevozpracující firmu, je tady člověk z kanceláře od počítače. Prostě průřez celou naší společností," řekl ČTK Vorlíček. Hlavní je podle něj házet vyrovnaně při celé soutěži, která trvá čtyři hodiny. "Na každého přijde krize. A umění je překonávat krize," řekl Vorlíček, který se koníčku věnuje od roku 1999.

Sekera musí vážit aspoň 1,13 kilogramu, topůrko je dlouhé 610 milimetrů. Ostří má na obě strany. "Je i trošku vyvážená a letí poměrně přesně v jedné rovině, nemá tendenci se vlnit nebo vrávorat. S obyčejnou sekerou, kterou mají doma lidé na štípání dřeva, se to taky dá hodit, ale je tam velikánský rozptyl a není to tak přesné," řekl Vorlíček, který je rád, že se povedlo obsadit i juniorskou kategorii. Zúčastnila se jí i patnáctiletá Vendula Tillová z Javorníku. "Házet mě naučil dědeček," řekla ČTK dívka, jež se sekerou začala před čtyřmi lety a ráda sportuje, hraje třeba basketbal.

Její dědeček, devětapadesátiletý František Vitásek z Javorníku, pracuje 40 let v lese s pilou. Jezdil s ní i po závodech, závodí se sekerou a 14 let vyřezává motorovou pilou sochy. Dělá show, rychlostní vyřezávaní. "Mám čtyři české rekordy: půllitr motorovou pilou, ze kterého se dá hned pít pivo, pět minut 16 vteřin. Bota s tkaničkami za osm minut. Lahváče otevírám motorovou pilou, to jsem udělal neoficiální světový rekord, 42 lahváčů za minutu dvanáct v Pelhřimově," řekl ČTK Vitásek.

Vlastní sekyru má i jeho mladší vnuk, který se již umí trefit do terče. "Každému říkám, že na to nepotřebuje sílu. Přijdou nabušení chlapi a terč přehazují nebo zlomí sekyru. Je to o citu, chce to zkoušet, zkoušet, zkoušet. Chce to cvik, švih v určité fázi při odhodu sekery. Když jdeme na včelín, mám terče, pořád je to lepší než koukat do mobilu," řekl Vitásek.

Kamarádi mu říkají, že se mu práce stala koníčkem. On sám, že koněm. Když v 17 letech dokončil lesnickou školu, začal pracovat s pilou a dělá s ní dodnes, se synem. Manželka s ním jezdí po soutěžích. "Pro nás je to dovolená, projezdil jsem celou republiku plus Polsko. Je to veliké zázemí těch dřevařů, šoumenů. Snažím se bavit lidi," řekl Vitásek.