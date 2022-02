V Hruškách přišly děti do zrekonstruované školky, loni ji zničilo tornádo

Hrušky (Břeclavsko) - Děti v Hruškách na Břeclavsku dnes poprvé zavítaly do zrekonstruované školky, kterou loni zničilo tornádo. Přišla zhruba třetina z celkových 75 dětí, protože v obci řádí neštovice, řekl ČTK místostarosta Marek Babisz (za KDU-ČSL). Podle něj se proto slavnostní otevření uskuteční až 14. února. Náklady na opravu se pohybují kolem 30 milionů, radnice ale ještě nemá konečný účet.

V Hruškách jsou tři třídy dětí. "Máme berušky, koťátka a kuřátka. Po tornádu děti o prázdninách jezdily do Prušánek a Bojanovic a po prázdninách nás vzala Základní škola Lanžhot, kam jezdily děti středního a předškolního věku do vymezených prostor po bývalé školce. Nejmenší děti zůstaly v Hruškách, kde nám pro ně zemědělské družstvo vyčlenilo jednu místnost," uvedla ředitelka školky Lenka Předinská.

Připomněla si i ráno po tornádu, kdy přišla do školky. "Byly tady díry, strop pryč, střecha pryč, rozbitá okna, špína, nepořádek, třísky ve stěnách, třísky v postelích, elektronika rozbitá. Seděla jsem na sloupku terasy a plakala a říkala jsem, že se to nedá spravit, že to bude šílená práce," řekla Předinská.

Po více než půl roce se ale děti mohly do opravených prostor vrátit. "Ještě nám chybí zahrada, ale protože je zima, tak se s úpravami začne až kolem března. Bude připravená půda a může se vybagrovat sklo, třísky. My zatím budeme chodit na procházky po vesnici, než se nám zahrada zpřístupní," dodala Předinská.

Tornádo v Hruškách poškodilo i základní školu, kam dnes začínají po opravách stěhovat nábytek. "Škola měla poškozenou střechu a okna a měli jsme předtím novou tělocvičnu, které uletěla střecha. Nyní má škola střechu novou a myslím, že by se tam děti mohly vrátit 7. února," uvedl Babisz. Všech pět tříd dojíždělo do Tvrdonic do prostor staré základní školy. Podle místostarosty opravy stály 20 až 30 milionů. "Udělali jsme jen ty nejnutnější práce. Nebude ještě hotová třeba tělocvična nebo venkovní hřiště. O prázdninách uděláme i více interiéry. Je potřeba udělat například podlahy, do kterých zateklo, což jsme nyní řešili jen provizorně," uvedl Babisz.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem loni poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest zmařených lidských životů a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Vznikly škody v miliardách korun.