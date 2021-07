V Hruškách hasiči demolují poslední objekt, práce pokračují v dalších obcích

Podivín (Břeclavsko) - Hasiči dnes v Hruškách na Břeclavsku bourají poslední dům zničený červnovou bouří a tornádem. Demolice budou pokračovat v Mikulčicích a Moravské Nové Vsi. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu v Podivíně řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Celkem bylo ke stržení určeno asi 200 domů z 1200 zasažených, zhruba polovinu poslali k zemi hasiči a zboření druhé části zajistili sami majitelé. ČTK to řekl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Od dneška si lze požádat o dotaci na likvidaci odpadu a obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury a zeleně.

Český červený kříž bude lidem se zničenými domy proplácet náklady na odhadce, který určí výši škody. Dokument od odhadce je potřeba pro žádost o dotaci na obnovu poničeného domu nebo stavbu nového domu, který nahradí ten zdemolovaný. "Český červený kříž oznámí, kdy v místě bude, určí vyčleněné hodiny a lidé mu budou moct nosit doklady od odhadce nebo projektanta. V obcích jsou kontakty na více než 100 lidí, kteří jsou připraveni tuto práci udělat," řekl Grolich.

Bouře poškodily asi 1200 domů, většina jde zrekonstruovat. Majitelé mohou žádat kromě o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj až dva miliony korun a také o třímilionový úvěr na 30 let s jednoprocentním úrokem. Peníze lze získat i z veřejných sbírek a od neziskových organizací.

Bez pomoci by neměli zůstat ani lidé, kteří neměli dům zkolaudovaný, a proto nedosáhnou na podporu z ministerstva. Podle Grolicha by jim měly pomoct humanitární sbírky, kde se vybralo přes miliardu korun. "V naší krajské sbírce máme nižší desítky milionů a jsme také schopni toto řešit. Bude to řešit správní rada a budeme čekat na to, jak se k tomu postaví ostatní. Peníze budeme nechávat na dofinancování nejproblematičtějších věcí. Když budeme přispívat na individuální věci, tak na tyto případy, které nejsou pokryté," řekl Grolich.

Bouře s tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů v hodině si poslední červnový čtvrtek vyžádaly šest životů a desítky zraněných. Zničily domy, auta i zeleň.

MŽP pošle na obnovu a úklid po tornádu 500 mil.Kč, žádat lze ode dneška

Od dneška si lze požádat o dotaci na likvidaci odpadu a obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury a zeleně v oblastech, které 24. června zasáhlo tornádo a silné bouře. Ve třech dotačních výzvách pro lokality v Jihomoravském a Ústeckém kraji je k dispozici dohromady 500 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí o spuštění příjmu žádostí informovalo v tiskové zprávě. Peníze mohou využít kraje, obce i domácnosti. O přípravě dotace MŽP informovalo už dříve, počátkem července počítalo se 400 miliony korun.

"Na základě aktuálního odhadu nákladů jsme vyčlenili 300 milionů korun na odstranění dočasných skládek, které vznikají na několika vytyčených místech poblíž postižených obcí, a kde se hromadí odpad z poničených nemovitostí, stavební suť, nábytek, zbytky zeleně, ale i nebezpečný odpad. Krajům pomůžeme s jeho vytříděním, zpracováním, ekologickou likvidací i sanací a následnou obnovou území po odvozu a zpracování veškerého materiálu," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

"Sto milionů korun půjde obcím i domácnostem na obnovu vodohospodářské infras truktury i studní a domovních čistíren odpadních vod, dalších 100 milionů pak obcím na obnovu zeleně," dodal ministr. Podotkl, že dotace bude vždy stoprocentní a může být vyplacena dopředu jako záloha.

Obcím a dalším vlastníkům vodohospodářské infrastruktury dotace pomůže s opravou poničených úpraven a čistíren vod či vodojemů. Mohou si požádat i o dotaci na čištění zanesených malých vodních nádrží a vodních toků, ale i opravu poškozených sběrných dvorů, kompostáren či kontejnerů na sběr a svoz odpadů. Peníze z programu cílí i na výsadbu nových stromů a keřů a odstranění těch poničených, na obnovu trávníků, výsadeb a doprovodného mobiliáře. Domácnosti pak mohou získat peníze na obnovu domovních čistíren odpadních vod a opravu či vyvrtání nových studní.

"Chceme, aby měli všichni s vyřízením dotace co nejméně práce, proto jsme celý postup vyřízení žádosti maximálně zjednodušili, navíc budeme plně k dispozici k případným dotazům či konzultacím,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Petr Valdman. "Žadatelé podají žádost elektronicky z webu přes systém AIS, kde vyplní základní informace k projektu. Jakmile bude žádost schválena a uzavřena smlouva, vyplatíme dotaci zálohově na účet žadatele. Teprve po doložení skutečných výdajů bude provedeno vyúčtování dotace," popsal ředitel.

Příjem žádostí u výzvy na odstranění skládek poběží do konce listopadu letošního roku, u výzvy na obnovu infrastruktury do konce prosince a o dotaci na obnovu zeleně je možné žádat až do 30. listopadu 2022.

Lidé, kteří potřebují pomoc se systémem AIS, mohou kontaktovat pracovníky SFŽP na telefonním čísle 800 260 500 nebo na e-mail dotazy@sfzp.cz. Kontakty na odborné konzultanty, kteří mohou také dojet do postižených obcí, jsou na stránkách jednotlivých výzev.

MfD: Nezkolaudované stavby zničené tornádem nemají nárok na dotaci, je jich 20

Lidé na jižní Moravě, kteří neměli zkolaudované své novostavby, nemohou po poškození tornádem počítat s pomocí státu. Možnost dvoumilionové dotace a třímilionového úvěru na jednoprocentní úrok z dotačního programu Živel se na ně nevztahuje. Píše to Mladá fronta DNES s odvoláním na mluvčí Státního fondu podpory investic (SFPI) Karolínu Smetanovou. Nezkolaudovaných domů zničených tornádem je na jižní Moravě dvacet, z toho deset v Moravské Nové Vsi. Podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) se mají majitelé obrátit na neziskové organizace či banky.

"Ten dotační titul je určený na obnovu obydlí do původního stavu. Nezkolaudovaný dům dle zákona obydlím není, neboť v něm nesmíte bydlet. Podmínka tady není splněna, dotaci nelze udělit. Vypadá to nefér, ale porušením tohoto pravidla bychom se dostali do konfliktu se stavebními úřady,“ řekla listu Smetanová ze SFPI, který dotační tituly vypisuje.

Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (NK + TOP 09) vnímá vyjmutí majitelů nezkolaudovaných domů ze systému dotací jako nespravedlnost. „Mně vadí, že tady je spousta domů, kde fyzicky nikdo nebydlel a jejich majitelé na podporu nárok mají. A někdo jiný, kdo v domě bydlel, ale chybělo mu jen kulaté razítko, o podporu přijde. To je až neuvěřitelná tvrdost, nevidím v tom ani logiku,“ cituje starostu MfD. Starosta sice připouští, že bydlet v domě bez kolaudace je chyba, zároveň je to podle něj ale běžná praxe.

Podle ministryně pro místní rozvoj Dostálové by dotace na rozestavěné domy, byť těsně před dokončením, byly v rozporu se stavebním právem. Majitele takových staveb odkazuje na neziskové a charitativní organizace, případně mají jednat s bankami, u kterých mají hypotéky. "Máme přislíbeno od bank, že jim vinkulované pojištění nemovitostí vyplatí, takže ty peníze mohou použít na doplacení staré hypotéky nebo je použít rovnou na rekonstrukci,“ dodala Dostálová. Pokud by pojistka nepokryla celou úpravu, dorovnají to podle Dostálové neziskové organizace. "Jedna rodina od nich může dostat až jeden milion korun, na tom už se pracuje,“ řekla ministryně listu.

Pokud by majitelé nezkolaudovaných domů měli problém se s bankami dohodnout nebo jim podpora neziskových organizací nestačila, chce jim chybějící peníze darovat kraj. "Máme transparentní účet, kde se vybralo už dost peněz. Vyřešíme jen způsob, aby to bylo formálně v pořádku, a jsme připraveni jim finančně pomoci. Už s dvěma rodinami o tom jednám, je to na dobré cestě,“ řekl MfD jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Banky podle MfD hodlají lidem usnadnit rekonstrukce zničených domů i tím, že jim změkčí podmínky nových hypoték. Odpustí jim nutnost vložit do úvěru deset až 20 procent hodnoty půjčky, což je jinak standardní podmínka.