V hromadném spurtu na Tour se radoval Ewan, Kreuziger ztratil

Nimes (Francie) - Šestnáctou etapu Tour de France se startem a cílem v Nimes vyhrál po dni volna v hromadném spurtu pelotonu australský cyklista Caleb Ewan. Člen týmu Lotto-Soudal si po 177 kilometrech ve vedru připsal druhé vítězství na letošní "Staré dámě". Žlutý trikot si v hlavním poli pohlídal Francouz Julian Alaphilippe.

Problémy měl jediný český účastník Tour Roman Kreuziger, jenž si po nehodě a pádu necelých šest kilometrů před finišem musel brát kolo od kolegy z týmu Dimension Data a do cíle dojel na 69. místě s odstupem 1:02 minuty. V průběžném pořadí zůstal čtrnáctý, čímž ale ztratil, neboť během etapy po pádu odstoupil průběžně devátý Dán Jakob Fuglsang.

"Dnes tam bylo několik pádů a v jednom jsem byl bohužel já. Chytil jsem takovou vlnu, které jsem se jakžtakž vyhnul, ustál jsem to, ale bohužel mě trefili zezadu, takže jsem ztratil. Naštěstí mám pár kamarádů v pelotonu plus Steve Cummings mi dal své kolo a z týmu na mě čekal Ben King, ale ideální vstup do posledního týdne to nebyl," uvedl v nahrávce pro média Kreuziger.

"Ztráta je hodně mrzutá, ale důležité bude, jak se budu cítit zítra ráno. Odnesla to hlavně kůže, protože v šedesátikilometrové rychlosti člověk nedá takovou těžkou ránu, ale spíš se sklouzne. Mám pár odřenin, bohužel na pravém rameni, které se dávalo dohromady, ale zaleduje se to a doufejme, že ráno to bude v pořádku," řekl Kreuziger.

Necelé tři kilometry před cílem rovinaté etapy peloton dostihl pětici uprchlíků a šestý klasický spurt letošní Tour nejlépe vyšel Ewanovi. Pětadvacetiletý rodák ze Sydney za sebou nechal své největší rivaly Itala Eliu Vivianiho, Nizozemce Dylana Groenewegena a lídra bodovací soutěže Petera Sagana ze Slovenska.

"Abych řekl pravdu, cítil jsem se během dne hrozně. To vedro mě dostalo. Fakt jsem trpěl, ale měl jsem dnes motivaci, protože přijely manželka s dcerou," uvedl Ewan, jenž startuje na Tour poprvé a je jediným spurtérem, který vyhrál dvě etapy. "Dostat se sem byl sen a obrovský sen byl vyhrát jednu etapu. Teď mám dvě vítězství a nemůžu tomu uvěřit," dodal pouze 165 cm vysoký rychlík.

Navzdory jednoduchému profilu byla úvodní etapa třetího týdne závodu nervózní, což vedlo k několika pádům. Na zemi nejprve skončil loňský šampion Geraint Thomas, jenž nezvládl pravotočivou zatáčku. Brit se ale dokázal rychle dostat zpět do pelotonu. Mnohem hůře dopadl lídr týmu Astana Fuglsang, který po nehodě celou Tour z devátého místa vzdal.

Následná vyšetření vyloučila zlomeniny, ale čtyřiatřicetiletý spolufavorit má pohmožděné paže i nohy. "Jsem hrozně zklamaný, že jsem musel opustit Tour, ale s tou bolestí se nedalo pokračovat," uvedl vítěz červnové generálky Critérium du Dauphiné.

Alaphilippe vede průběžné pořadí stále o 1:35 minuty před Thomasem. Kreuzigerova ztráta na Francouze se zvýšila na 12:06 minuty.

Ve středu Tour pokračuje 200 km dlouhou etapou z Pont du Gard do Gapu, poté přijdou na řadu tři těžké dny v Alpách.

Cyklistický závod Tour de France - 16. etapa (Nimes - Nimes, 177 km):

1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 3:57:08, 2. Viviani (It./Deceuninck-Quick-Step), 3. Groenewegen (Niz./Jumbo-Visma), 4. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 5. Bonifazio (It./Total Direct Energie), 6. Matthews (Austr./Sunweb), 7. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 8. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 9. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 10. Pasqualon (It./Wanty-Gobert) všichni stejný čas, ...69. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -1:02.

Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 64:57:32, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:35, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:47, 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -1:50, 5. Bernal (Kol./Ineos) -2:02, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:14, 7. Landa -4:54, 8. Valverde (oba Šp./Movistar) -5:00, 9. Urán (Kol./EF Education First) -5:33, 10. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -6:30, ...14. Kreuziger -12:06.