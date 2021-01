V hřebčíně v Kladrubech se dnes narodilo první letošní hříbě

V Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem se 21. ledna 2021 narodilo první letošní hříbě. Klisnička (vlevo) dostala jméno Abanta, což by se ze španělštiny dalo přeložit jako Splašená. Matka hříběte se jmenuje Abeva, jméno klisen musí začínat na stejné počáteční písmeno.

Kladruby nad Labem (Pardubicko) - V Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem se dnes narodilo první letošní hříbě. Klisnička dostala jméno Abanta, což by se ze španělštiny dalo přeložit jako Splašená. Matka hříběte se jmenuje Abeva, jméno klisen musí začínat na stejné počáteční písmeno, řekl ČTK ředitel hřebčína Jiří Machek.

"U klisen používáme italská nebo španělská slova, a tím ctíme starošpanělské a staroitalské předky starokladrubských koní," uvedl Machek.

Hříbě stráví s matkou zhruba půl roku, poté se odstaví a odejde na hříbárnu ve dvoře Františkov, asi 3,5 kilometru od kladrubského hřebčína. Ve věku tří let se vrací do Kladrub, kde je čeká roční výcvik. Po něm absolvuje takzvané třídění. Pokud nebude určeno k prodeji, bude zařazeno do chovu.

Hříbata se rodí koncem ledna a v únoru. V posledních letech se první hříbě narodilo v pobočce hřebčína ve Slatiňanech.

V Národním hřebčíně se ročně narodí více než 80 hříbat. V Kladrubech letos očekávají 46 starokladrubských běloušů, ve Slatiňanech 42 vraníků.

Starokladrubští koně jsou všestranní a oblíbení pro svoji mírnou povahu. Typičtí jsou svojí klabonosou hlavou a velkýma očima. Je to jediné původní plemeno chované na našem území. Hodí se pod sedlo i do spřežení. Koně bývají například součástí ceremonie oslav hradní stráže nebo se využívají při státních návštěvách. Starokladrubské koně vlastní i dánský a švédský královský dvůr.