V hradeckém na horských silnicích místy sníh, hrozí silný vítr

Hradec Králové - Některé silnice v Krkonoších a Orlických horách byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, byl na nich místy uježděný sníh. Dopravu v Královéhradeckém kraji komplikoval také silný nárazový vítr. Teploty se ráno pohybovaly od pěti do deseti stupňů Celsia, vyplynulo z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Přes den by mělo být v hradeckém kraji oblačno až polojasno, místy až zataženo, nejvyšší denní teploty devět až 12 stupňů Celsia, na horách do plus pěti. Také dnes může vítr dosahovat v nárazech rychlosti až až 90 km/h, v Krkonoších až 125 km/h.