V hradeckém kraji začala zimní olympiáda dětí a mládeže, potrvá do 26. ledna

Hradec Králové - Na zimním stadionu v Hradci Králové dnes začal jubilejní 20. ročník Olympiády dětí a mládeže (ODM). Olympijský oheň zapálila vlajkonoška královéhradecké výpravy snowboardistka Eva Adamczyková. Od pondělí 23. do čtvrtka 26. ledna budou mladí sportovci porovnávat síly na zimních sportovištích ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Trutnově a v Nové Pace, sdělili ČTK zástupci pořadatelů. Jde o největší sportovní akci pro děti v Česku.

"Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal v Královéhradeckém kraji, v jednom z nejznámějších lyžařských center ve Špindlerově Mlýně a v dalších okolních městech, kde budou probíhat další zimní disciplíny. Prohlašuji tímto 20. ročník Olympiády dětí a mládeže v roce 2023 v Královéhradeckém kraji za zahájený," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Všech 14 krajských výprav se z Hradce Králové dnes přesune do krkonošského lyžařského střediska Špindlerův Mlýn, který je centrem ODM. Zimní olympiáda dětí a mládeže se koná podesáté. Účastní se jí zhruba 1700 členů výprav, z nich 1150 tvoří sportovci. Centrem olympiády se stane hotel VZ Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.

Olympijský dům ve Špindlerově Mlýně otevře dnes večer, sportovcům a návštěvníkům her nabídne během čtyř dní doprovodné akce i medailové ceremoniály, které se odehrají na venkovním pódiu. "Vstup do Olympijského domu bude zdarma, a to každý den od 9:00 do 21:00," uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Lyžaři a snowboardisté budou soutěžit na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně a do podhorského Vrchlabí do areálu Vejsplachy zamíří biatlonisté, zimní orientační běžci a běžkaři. Týmy hokejistů změří síly ve dvou halách, jedna bude připravena ve Vrchlabí a druhá v Trutnově. Krasobruslaři svůj boj o medaile svedou v Nové Pace.

Mladí sportovci budou bojovat o medaile v deseti sportech, včetně jedné paralympijské disciplíny, kterou je běžecké lyžování zrakově postižených.

ODM je každoroční celostátní soutěž pro děti od deseti do 16 let, které bojují o individuální medaile a také o body pro svůj kraj. Za 20 let konání se dětských olympiád zúčastnilo přes 50.000 mladých sportovců a sportovkyň. Mezi nimi je řada dnes úspěšných sportovců, například lyžařka Ester Ledecká či hokejista David Pastrňák. Na organizaci olympiády se podílí vždy jeden kraj, sportovní svazy a Český olympijský výbor.

Zimní olympiáda dětí a mládeže by se podle zástupců špindlerovského lyžařského areálu měla rekreantů Špindlerova Mlýna dotknout minimálně.