V hradeckém kraji desítky nehod, kamion ráno blokoval I/35

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo, na řadě silnic se vytvořila ledovka. Od pondělního večera do dnešních 09:00 policie evidovala téměř 30 nehod. Nejvážnější z nich bylo vzpříčení kamionu u Holovous na Jičínsku, kvůli kterému byl na 3,5 hodiny zablokován hlavní silniční tah mezi Hradcem Králové a Jičínem. ČTK to řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

"Proti jiným dnům bylo nehod výrazně více. Staly se po celém území kraje. Většinou šlo o lehčí nehody bez zranění," řekla Vlčková.

Sníh ráno zůstával hlavně na silnicích nižších tříd v Krkonoších a v Orlických horách. V Krkonoších napadlo až sedm centimetrů sněhu. Na Náchodsku jízdu řidičům ráno ztěžovala silná mlha.

K haváriím osobních aut policisté dnes ráno vyjížděli do Vysoké nad Labem na Hradecku, do Police nad Metují na Náchodsku a do Slatiny nad Zdobnicí na Rychnovsku. Zasahovali také u nehod v Nové Pace, v Březhradské ulici v Hradci Králové, u Lodína na Hradecku či v Mírové ulici v Rychnově nad Kněžnou.

Meteorologové na dnešek předpovídají v hradeckém kraji oblačno až polojasno, objevit se mohou sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem tří stupňů pod nulou.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou po nočních sněhových přeháňkách sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh zůstává na silnicích v horských oblastech, a to i na hlavních tazích Jablonecka a Semilska, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Teploty byly ráno mezi nulou a minus třemi stupni Celsia. Přes den by měly vystoupat až na čtyři stupně, na horách budou maxima mezi jedním a minus dvěma stupni.

Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a liberecké části Krkonoš je vrstva nového sněhu, na hlavních tazích v horských oblastech je rozbředlý sníh či jeho zbytky. V ostatních částech Libereckého kraje jsou silnice mokré.

Dopoledne by měly doznívat srážky, přes den může být přechodně až polojasno. K večeru ale opět bude přibývat oblačnost a místy by mělo slabě sněžit, v polohách pod 300 metrů nad mořem budou srážky smíšené.

Olomoucký kraj

Se sněhovými přeháňkami a místy už i se sněhem na cestách musejí dnes ráno počítat řidiči mířící na sever Olomouckého kraje. Sněhové přeháňky hlásí silničáři na Šumpersku i Jesenicku, na Rejvízu už leží na cestě vrstva ujetého sněhu. V níže položených oblastech kraje jsou silnice mokré, i tam však správci cest preventivně provedli chemický posyp, informuje Ředitelství silnic a dálnic. Námraza na cestách se podepsala na některých nehodách.

Na Jesenicku jsou silnice mokré po chemickém ošetření, vozovky druhých a třetích tříd jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Viditelnost omezují sněhové přeháňky, upozorňují silničáři. Podobná situace je na Šumpersku, i tam správci cest hlásí sněžení a nabádají k opatrnosti. Teplota v Olomouckém kraji se ráno pohybuje kolem nuly, pod bod mrazu klesly teploty ve vyšších polohách.

Počasí se zřejmě podepsalo také na ranních dopravních nehodách. U Senice na Hané na Olomoucku havarovalo osobní auto, jeden člověk byl zraněn, podle zasahujících hasičů byla namrzlá silnice. Mezi Hlušovicemi a Bohuňovicemi na Olomoucku se převrátil jeřáb, nehoda se obešla bez zranění, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Dvě osobní auta se srazila také na 309. kilometru dálnice D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, rovněž bez zranění. Policisté také vyšetřují nehodu na D48 u Bělotína, kde je po havárii osobního auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. Upozorňují přitom, že v místě nehody je námraza

Pardubický kraj

Na některých výše položených místech v Pardubickém kraji leží na silnicích poprašek nového sněhu. Lokálně mohou vozovky také namrzat. Na Svitavsku znepříjemňuje cestování nárazový vítr.

Se sněhem musejí řidiči počítat zvláště kolem Lanškrouna, ale i v okolí Skutče, Ústí nad Orlicí nebo Svitav. Podle silničářů by si motoristé měli dávat pozor na mostech, které mohou namrzat.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na východě regionu se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus dvěma stupni Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes po nočních sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Teploty se pohybují kolem nuly. Solené tahy jsou mokré, vozovky nižších tříd sypou silničáři drtí. Na Žďársku je na nich ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyjelo kolem 60 sypačů, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

Sněhové přeháňky se lokálně začaly objevovat asi dvě hodiny po půlnoci. "Pořád přechází, takže to pořád někde klouže," uvedl dispečer před 07:00. Nad ránem nepadal sníh jen na Pelhřimovsku.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se od rána stala asi desítka nehod, při kterých se zranili čtyři lidé. "Máme asi deset patnáct volání, kdy si řidiči stěžovali na nesjízdné komunikace, bylo to napříč krajem," řekla okolo 9:00 Čírtková.

Jedním ze zraněných byl jednadvacetiletý řidič traktoru. V Jimramově na Žďársku s ním asi v 7:40 sjel z mostu. Skončil zraněný, ale při vědomí v nemocnici. Traktor museli hasiči vyprostit jeřábem. Hasiči podle jejich mluvčí Petry Musilové zasahovali také u nehod v Kněžicích na Jihlavsku, v Dolní Rožínce na Žďársku, kde skončilo auto na střeše, nebo v Humpolci, kde osobní auto narazilo do stromu.

Během dne by podle meteorologů mělo na Vysočině oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se v tomto kraji budou pohybovat mezi minus jedním až dvěma stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice v horských oblastech Vsetínska mohou být dnes ráno místy mokré a lokálně namrzat. Stejné nebezpečí hrozí i na silnici přes Hostýnské vrchy poblíž Tesáku a Trojáku na Kroměřížsku. Viditelnost navíc na některých místech snižují mlhy. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude většinou oblačno, ojediněle se sněhovými přeháňkami, zejména na Vsetínsku. Odpoledne bude oblačnost místy ubývat na polojasno až skoro jasno. Vát by měl slabý severozápadní až severní vítr.