V hradeckém kraji bude vládnout čtyřkoalice s hejtmanem z ODS

Hradec Králové - Zástupci koalice ODS, STAN a Východočeši, Pirátů, Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES) dnes odpoledne v Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. V 45členném zastupitelstvu budou mít většinu 27 hlasů. Budoucí hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) bude mít pět náměstků, dosavadní hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) má náměstky čtyři.

V radě kraje bude mít po čtyřech postech koalice ODS, STAN, Východočeši, tři Piráti a po jednom radním Koalice pro Královéhradecký kraj a Spojenci pro Královéhradecký kraj. Nová krajská vládní koalice je obdobou té nynější, jen ČSSD nahrazují Piráti.

Prvním statutárním náměstkem pro investice, informační technologie a inovace bude Pavel Bulíček (Piráti), druhým statutárním náměstkem Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), ten by měl řídit životní prostředí a zemědělství. Náměstkyní hejtmana by měla zůstat Martina Berdychová (Východočeši), místo školství by ale měla vést sociální věci, cestovní ruch a kulturu. Náměstkem hejtmana pro finance by měl být Rudolf Cogan (STAN), který stejnou oblast dosud vede z pozice radního. Náměstkem hejtmana pro školství a sport bude Arnošt Štěpánek (Piráti).

Radním pro dopravu a majetek bude Václav Řehoř (ODS), který dosud vedl investice a majetek. Radním pro regionální rozvoj a dotace by měl být Adam Valenta (Piráti). Zdravotnictví by měl vést lékař a bývalý primátor Hradce Králové z let 2010 až 2018 Zdeněk Fink (HDK).

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů. Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj. Dva mandáty má SPD.

V Královéhradeckém kraji poslední čtyři roky vládla pětičlenná vládní koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.