V Hradci Králové se objevil velmi vzácný výreček malý

V Hradci Králové se objevil výreček malý, který patří k nejvzácnějším ptákům žijícím v Česku. Výreček narazil 12. května do okna rodinného domu ve čtvrti Biřička v jižní části města. Otřesený pták se dostal do péče Záchranné stanice v Jaroměři. Záchranář David Číp (na snímku z 13. května 2019) jej po zotavení následně vypustil zpět do přírody. ČTK/Taneček David