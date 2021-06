Ilustrační foto - Na archivním snímku z roku 2003 fanoušci na devátém ročníku hudebního festivalu Rock for People v Českém Brodě na Kolínsku.

Praha - V Hradci Králové se 13. až 14. srpna uskuteční festival Rock for People Hope, který je náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím. Dvoudenní akce označovaná pořadateli jako "odlehčená verze" již dvakrát odloženého festivalu Rock for People se bude za účasti zahraničních i domácích interpretů konat v areálu Festivalparku na třech pódiích. Mezi vystupujícími bude i vítěz mezinárodní písňové soutěže Eurovize, italská rocková skupina Maneskin. ČTK o tom za pořadatele informovala Anna Mašátová.

"Slovo Hope (naděje) v názvu festivalu není náhodné. Je vyjádřením naděje, že se kulturní život brzy vrátí do normálu a vyčerpávající období pandemie pomalu skončí. Rock for People Hope je tak opatrnou oslavou s omezenou kapacitou. Držitelům vstupenek je garantováno stoprocentní vrácení peněz v případě zrušení akce," uvedla Mašátová.

Kapacita areálu a bezpečnostní a hygienická pravidla budou přizpůsobeny aktuálním opatřením ministerstva zdravotnictví. Vláda 14. června rozhodla, že se od 1. července zvýší maximální počet účastníků na kulturních akcích na 5000 venku, částečně budou i na stání. A to bez omezení kapacity venkovního prostoru. Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně ze tří čtvrtin.

Na Rock for People se v srpnu po několika letech mimo jiné vrátí švédská rocková kapela The Hives, post hardcorová formace Imminence, německá indie rocková pětka Leoniden, marseillský metalcore Landmvrks a australské elektro-industriální duo Skynd. Z Francie přijedou také rockeři Halflives

.Z české scény se představí indie rockeři I Love You Honey Bunny, rokenrol v podání Deaf Heart, elektro-popoví Domi, post-hardcore v podání Brando's Eyes. Další vystupující budou postupně oznamováni na stránkách festivalu. Předprodej vstupenek bude zahájen 23. června.

Kromě hudby festival nabídne doprovodný program, stanové městečko s představením neziskových organizací, nově upravené prostory Festivalparku, možnost parkování i kempování a podobně.

Rock for People, který se měl v červnu uskutečnit v Hradci Králové, organizátoři posunuli na 16. až 18. června 2022. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. V Hradci Králové ho v minulých letech navštěvovalo přes 20.000 příznivců převážně rockové hudby.