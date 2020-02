V hotelu na Tenerife izolovaném kvůli koronaviru panuje nejistota

Madrid - Tisícovka turistů, kteří jsou od dnešního rána uzavřeni v hotelu na kanárském ostrově Tenerife, stále neví, jak dlouho tam budou prakticky uvězněni. Hotel je v izolaci kvůli dvěma italským turistům, kteří tam trávili dovolenou a nyní jsou v místní nemocnici, protože se u nich prokázal nový typ koronaviru. Někteří hosté mají obavy, že se v hotelu nakazí. Například český turista Michal dnes řekl ČTK, že tam přitom na dovolenou přijel teprve v pondělí.

"Jsme zavření na pokoji a čekáme, co bude. Je to šílený pocit nevědět, jestli se nakazíme, nebo ne. Navíc jsme tu s malou dcerkou," popsal ČTK situaci v hotelu H10 Costa Adeje Palace turista Michal, který si nepřál uvádět své příjmení. "Přitom jsme přijeli teprve včera," dodal.

"Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Doufáme, že nás tady nenechají celých 14 dní," řekl s odkazem na dobu považovanou za inkubační u nového typu koronaviru, který se začal šířit loni v prosinci z Číny. V Evropě je nyní největším ohniskem Itálie. "Změřili nám teplotu a odpoledne jsme dostali lepší roušky," uvedl český turista s tím, že žádné speciální testy jim lékaři nedělali.

"Brzy ráno jsme šli s malou dcerkou ven, protože nemohla spát a na recepci už lítali s rouškama a hnali nás, ať se vrátíme do pokoje," popsal ČTK otec pětileté dcery. V areálu hotelu se podle něj pohybovat lze, ale ven se jít nedá. Hotel je od rána uzavřen a hlídán policií.

Jiný z turistů v hotelu na jihu Tenerife, kterého citovala španělská média, se o izolaci dozvěděl z televize. "Jsem zvyklý brzy vstávat, tak jsem si ráno pustil televizi, kde mluvili o nějakém uzavřeném hotelu na Tenerife," citoval jednoho z hostů deník El Confidencial.

Čtyřhvězdičkový hotel H10 Costa Adeje Palace je oblíbený u britských turistů. Sedmadvacetiletá turistka Hannah Greenová z anglického hrabství Hertfordshire řekla médiím, že od neděle, kdy do hotelu s přítelem a ročním synem přijeli, je to už podruhé, co jim nařídili zůstat v hotelu. Poprvé to bylo kvůli písečné bouři ze Sahary.

"Bojím se o své dítě. Nechci tu být, už toho mám plné zuby.. to je dovolená z pekla," řekla televizi Sky. Jiný britský turista, který je v hotelu s těhotnou ženou, si britské televizi postěžoval na způsob, jaký byli o izolaci informováni. "Dali nám jen kus papíru pod dveře," uvedl. "Bohužel vás musíme informovat, že ze zdravotních důvodů se hotel uzavírá. Až do oznámení úřadů, musíte zůstat v pokojích," stálo na informačním letáku v několika jazycích.

Podle jiných turistů ale hotel uspořádal krátkou schůzku na recepci, kde mohli lidé klást otázky. Podle Čecha Michala procházel ráno hotelem zaměstnanec hotelu, který o situaci informoval. "Řekl, že je tu pravděpodobnost nákazy koronavirem," řekl ČTK. Dodal, že Češi jsou v kontaktu s konzulátem České republiky. Podle cestovní kanceláře Canaria Travel CZ je v hotelu šest českých turistů.

Zatímco někteří lidé v hotelu mají velký strach, jiní vyzývají, aby se nepodléhalo panice. "Strach nemáme. Virus se rozšíří po celé Evropě, tak co se dá dělat. Nemá cenu panikařit," řekla médiím šestapadesátiletá Jeanine, jedna ze 110 belgických turistů v hotelu. Dodala ale, že je ráda, že s ní na dovolenou nejeli rodiče. Právě hlavně pro starší lidi je totiž koronavirus nebezpečný.