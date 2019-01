Hostětín (Uherskohradišťsko) - Tatarák z pohanky, prejt z fazolek adzuki, (ne)škvarková pomazánka s domácím kváskovým chlebem i falešná zabijačková polévka se podávaly v ekologickém Centru Veronika v Hostětíně na Uherskohradišťsku. Konala se zde vegetariánská zabijačka. Její výtěžek půjde na budování nového zázemí pro ekologickou výuku dětí a handicapovaných v přírodní zahradě v Hostětíně, řekla dnes ČTK pořadatelka benefičního oběda Hana Machů.

"Jsme v kraji, kde zabijačky byly tradicí, takže to byla věc, ze které jsme vycházeli. Ale protože jsme ekologické a vzdělávací centrum a věnujeme se ochraně klimatu a omezení spotřeby masa a jedním z důležitých bodů na to, aby klima bylo lepší, z toho důvodu jsme zvolili vegetariánskou variantu. Chceme ukázat lidem, že mohou omezit spotřebu masa, že maso jde nahradit, že když ho nahradíte, pokrmy mohou fantasticky chutnat a že v tom není žádný problém," uvedla Machů. Pokrmy je podle ní možné připravit podobně jako masové, zejména díky koření.

Lidé si pochutnali na jemném bramborovo-dýňovém pyré, karamelizované pečené červené řepě. Jako dezert se podávalo jablko v těstíčku se skořicí a jogurtovým přelivem, fairtradová káva či bio jablečný mošt. Nechyběl přípitek slivovicí či višňovkou.

Příprava na dnešní akci začala již ve čtvrtek, kdy kuchařka musela namáčet fazole a kroupy, v pátek vařila pohanku a dělala pomazánku a tatarák. "Hodně věcí jsme připravily v pátek, hlavně předkrmy, zbytek vaříme dnes od rána od šesti hodin," řekla ČTK hlavní kuchařka Lenka Šlahorová, která sama má ráda i maso. "Ale z těchto jídel jsem nadšená, jinak bych to neděla. Ráda vařím netradiční věci," uvedla kuchařka, která si řadu receptů upravila podle sebe. Snažila se použít lokální suroviny, například kořenovou zeleninu z nedalekého Slavičína či pohanku z Rožnova pod Radhoštěm.

Reakce lidí na vegetariánskou zabijačku byly podle Machů různé. "Název je kontroverzní a my jsme ho schválně takto zvolili," uvedla pořadatelka. Na akci přijela například Helena Továrková z Brna. "Mám moc ráda přírodní zahradu a sad a atmosféru tady v Hostětíně. Přišlo mi fajn, že můžu účastí na dnešní akci podpořit to, aby se zahrada a sad udržovaly, a zároveň mi to přijde moc pěkná příležitost se potkat a poveselit a že u toho zrovna nemusí umřít prase," řekla ČTK Továrková. Podle Machů by se z akce měla stát tradice.